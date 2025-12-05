Türk dizi sektöründe dengeler değişiyor: Ortak dağıtım modeli sona eriyor

Ay Yapım ve Med Yapım’a toplam 123 milyon TL ceza verilen soruşturmada iki şirketin ortak dağıtım faaliyetleri sona erdirilirken, MADD Entertainment’ın 12 ay içinde elden çıkarılması veya tasfiye edilmesi karara bağlandı.

Rekabet Kurumu’nun kararında Ay Yapım ve Med Yapım’ın ortak dağıtım şirketi MADD Entertainment, en geç 12 ay içinde elden çıkarılacak ya da tasfiye edilecek. Bu taahhüt yerine getirilmediği takdirde şirketlerden biri, MADD Entertainment’taki payını tamamen devretmek zorunda kalacak.

Süreç boyunca:

* MADD Entertainment bağımsız yöneticiler tarafından yönetilecek,

* Ay Yapım ve Med Yapım’a yönelik bilgi akışı kesilecek,



Dağıtım faaliyetlerinde yeni dönem

Rekabet Kurumu’nca kabul edilen diğer taahhütler sektörde birçok yapının yeniden şekillenmesine yol açacak:

* Ay Yapım ve Med Yapım’ın dağıtım faaliyetleri yalnızca kendi yapımlarıyla sınırlı olacak.

* Dağıtım faaliyeti yürütülmediği durumda içerikler bağımsız dağıtıcılar aracılığıyla sunulacak.

* Yapımcılık ve dağıtım faaliyetinin birlikte yürütüldüğü durumlarda başka teşebbüslerle ortaklık veya ortak kontrol ilişkisine gidilmeyecek.

* Ulusal kanallar, oyuncular, ajanslar, senaristler ve yönetmenlerle münhasırlık içeren anlaşmalar yapılamayacak.

* Yurt dışı dağıtım kontratlarına, alıcıların Türkiye’deki diğer yapımcılarla çalışmasını engelleyen hükümler eklenmeyecek.

* Türk dizileri ve içerikler yurtdışındaki müşterilere şeffaf, eşit ve ayrı ayrı satılabilir şekilde sunulacak.

Karar neden önemli?

Türkiye, ABD’den sonra dünyanın en büyük dizi ihracatçıları arasında yer alıyor. Rekabet Kurumu’nun bu kararıyla:

* Rekabeti bozan yapılar ortadan kalkacak,

* Yapımcılar arasında daha adil bir rekabet ortamı oluşacak,

* Yaratıcı ekipler ve bağımsız dağıtımcılar için yeni fırsatlar doğacak,

*Türk dizilerinin yurtdışı gelirleri daha sürdürülebilir bir yapıya kavuşacak.