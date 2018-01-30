26 KHK gündemin ön sırasına alındı

TBMM Genel Kurulunda, AK Parti'nin gündem ve çalışma saatlerine ilişkin grup önerisi kabul edildi. OHAL kapsamında çıkarılan 26 KHK gündemin ön sıralarına alındı.

Buna göre, 437, 445, 449, 450 ve 452 Sıra Sayılı KHK'ler bugün; 454, 455, 468, 484, 496, 500 ve 512 sıra sayılı KHK'ler yarın; 420, 523, 424, 436, 444, 448, 453, 467, 470, 483, 498, 499 ve 511 sıra sayılı KHK ise 1 Şubat Perşembe günü Genel Kurulda görüşülecek.

Çalışmaların tamamlanamaması durumunda Genel Kurul 2 Şubat Cuma da toplanacak.

KHK'ler temel kanun olarak ele alınacak.

Partisinin önerisi üzerine söz alan AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Erdemir, 15 Temmuz'dan bugüne 31 KHK çıktığını, bunlarının 5'inin görüşüldüğü söyledi. Erdemir, grup önergesiyle, 26 tanesi bekleyen, 25'i sıra sayısı almış KHK'nin görüşülmesini programlayacaklarını söyledi.

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, OHAL'e dayalı çıkarılan KHK'lerin Genel Kurulda ele alınmasını olumlu bulduklarını söyledi. Bu konuda mutabakat sağlanmasını istediklerini ifade eden Akçay, geçmişten biriken 268 KHK bulunduğunu, bunların da gündeme alınmasını istediklerini dile getirdi.

HDP Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul KHK'lerin toplumsal hayatı bertaraf ettiğini, bir çoğunun anayasaya aykırı olduğunu öne sürdü.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ise Mecliste az rastlanan bir durumla karşı karşıya olduklarını, AK Parti'nin grup önerisini desteklediklerini, bu nedenle kendi grup önerilerini geri çektiklerini belirtti.

Özel, 17 aydır Anayasanın ihlal edildiğini, bir yanlıştan dönüldüğünü kaydederek, "Gecikmeli olsa da doğru bir şeydir, grup önerinizi destekliyoruz." dedi.