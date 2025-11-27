27 Kasım 2025 İstanbul baraj doluluk oranı nedir? Barajlar yükseldi mi, düştü mü?
İstanbul'da barajlar günden güne ariyor. Yağışların olamaması nedeniyle barajlar olumsuz etkileniyor. Her gün en son durum kontrol edilirken sıkça "İstanbul baraj doluluk oranı nedir" sorusuna cevap aranıyor. İşte İSKİ'nin 27 Kasım 2025 verileri...
Ülkemizde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Bu durumdan barajlar kötü şekilde etkileniyor. Yüzde 20'nin altına düşen baraj doluluk oranının son durumu araştırılıyor. Peki İstanbul baraj doluluk oranı nedir?
27 Kasım 2025 İstanbul baraj doluluk oranı
İSKİ 27 Kasım 2025 verilerini paylaştı. Son bilgilendirmeye göre baraj doluluk oranı yüzde 18.95'e düştü. Dünkü verilerde bu oran yüzde 19.14'tü.
Uzmanlar, eldeki son hesaplamalara göre İstanbul’da yaklaşık 47 günlük su kaldığını belirtiyor.