28. Bedia Muvahhid Ödülü oyuncu Selen Nur Sarıyar'a verildi

İBB Şehir Tiyatroları'ndan yapılan açıklamaya göre, 28. Bedia Muvahhid Ödülü, Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde gerçekleştirilen törende 'Cadı Kazanı' oyunundaki rolüyle Selen Nur Sarıyar'a takdim edildi.

Rolü çıkarırken çok zorlandım

Törende yaptığı konuşmada, ailesine ve sevdiklerine teşekkür eden Sarıyar, "Çok gergin ve zor bir süreçti benim için. Sabrımın sonuna gelmiştim. Yıllarca bekledim. Oyuncu seçmelerine girdim. Hocam Yiğit Sertdemir beni seçti. Rolü çıkarırken o kadar zorlandım ki. Çok utanıyordum ve sürekli ağlıyordum. Hoca her defasında bıkmadan elimi tutup kaldırdı ve bana prensesmişim gibi davrandı." ifadelerini kullandı.

Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Ayşegül İşsever'in de konuşma yaptığı törende, arp sanatçısı Fatmagül Ergün ile piyanist İpek Keşkek müzik dinletisi sundu.