28 Nisan akaryakıt fiyatları: Benzin, motorin, LPG fiyatlarında zam, indirim var mı? (İstanbul, İzmir, Ankara)

Her gün olduğu gibi yeni haftanın ilk gününde de sürücüler akaryakıt fiyatlarındaki son durumu merak ediyor. İstanbul, İzmir ve Ankara'daki güncel akaryakıt fiyatları öğrenmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında benzin, motorin ve LPG fiyatlarının kaç TL olduğunu sorgulatıyor.

Akaryakıt fiyatlarında zam ya da indirim var mı?

28 Nisan Pazartesi sabahı itibarı ile Brent petrol fiyatlarında yaşanan dalgalanmalara ve döviz kurlarındaki değişimlere rağmen, 28 Nisan itibarıyla akaryakıt fiyatlarına yeni bir zam ya da indirim yansımadı. İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere tüm yurtta benzin, motorin (mazot) ve LPG (otogaz) fiyatları sabit...

İstanbul, İzmir ve Ankara'da güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

İstanbul'da benzinin litresi 45.16 TL, motorinin litresi 45,36 TL, LPG'nin litresi ise 27,39 TL'den satılıyor.

Ankara'da ise benzin 45.77 TL, motorin 46.17 TL, LPG ise 27.29 TL seviyelerinde bulunuyor.

İzmir'de ise benzinin litresi 46.13 TL, motorinin litresi 46.51 TL, LPG'nin litresi ise 27.24 TL olarak belirlendi.