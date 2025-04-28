28 Nisan hava durumu! Meteoroloji'den pek çok il için kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 28 Nisan 2025 Pazartesi günü için ülke genelinde hava durumu tahminlerini paylaştı. Yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava etkili olacak.

Kuvvetl yağışlar bazı illeri esir alacak

Ege Bölgesi, Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ve Karaman çevresinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Özellikle Denizli çevresi ile İzmir, Aydın ve Muğla'nın iç kesimlerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Kuvvetli rüzgar Marmara bölgesinde etkili olmaya devam edecek

Rüzgarın ise Marmara Bölgesi'nde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli, zaman zaman kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Özellikle Çanakkale, Balıkesir ve Bursa'nın batı kesimlerinde rüzgar hızının yer yer 80 km/saat’e ulaşabileceği belirtildi. Kuvvetli rüzgar nedeniyle çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi risklere karşı dikkatli olunması istendi.

Hava sıcaklıkları mevsim normallerinde

Hava sıcaklıklarının ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyretmesi beklenirken, rüzgarın ise genel olarak kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’da ise kuvvetli şekilde eseceği tahmin ediliyor.

İl ve bölgelere göre hava durumu (28 Nisan Pazartesi)

Marmara

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bölge genelinde kuzeydoğudan kuvvetli (40-60 km/saat), Çanakkale ve Balıkesir ile Bursa'nın batısında yer yer kısa süreli fırtına (50-70, yer yer 80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

BALIKESİR °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

EDİRNE °C, 19°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 15°C

Parçalı bulutlu

KIRKLARELİ °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

Ege

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Denizli çevreleri ile İzmir, Aydın ve Muğla'nın iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

İZMİR °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; iç kesimlerin öğle saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

MANİSA °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Akdeniz

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin iç kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu

BURDUR °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu

İç Anadolu

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Karaman çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

ÇANKIRI °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

KONYA °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu

Batı Karadeniz

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis görüleceği bekleniyor.

BOLU °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu

DÜZCE °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİNOP °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

Orta ve Doğu Karadeniz

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ve Artvin çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis görüleceği bekleniyor.

AMASYA °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

RİZE °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Doğu Anadolu

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu

VAN °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

Güneydoğu Anadolu

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADIYAMAN °C, 26°C

Parçalı bulutlu

DİYARBAKIR °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu

GAZİANTEP °C, 28°C

Parçalı bulutlu

SİİRT °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu