28 Nisan hava durumu! Meteoroloji'den pek çok il için kuvvetli yağış uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) yeni haftanın ilk gününe yönelik hava durumu tahminleri resmi sitesi üzerinden paylaştı. 28 Nisan Pazartesi günü Marmara bölgesinde dünden bu yana etkili olan kuvvetli rüzgarlar devam edecek. Ege'nin güneyi ve Akdeniz'in batısında kuvvetli yağışlar beklenirken, öğle saatlerinde yurdun kuzey doğusunda da şiddetli yağışlar etkili olacak. Peki İstanbul, İzmir ve Ankara'da sıcaklıklar bugün kaç derece olacak? İstanbul, Ankara ve İzmir'de bugün hava nasıl? İşte il il ayrıntılı hava durumu bilgileri...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 28 Nisan 2025 Pazartesi günü için ülke genelinde hava durumu tahminlerini paylaştı. Yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava etkili olacak.
Kuvvetl yağışlar bazı illeri esir alacak
Ege Bölgesi, Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ve Karaman çevresinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Özellikle Denizli çevresi ile İzmir, Aydın ve Muğla'nın iç kesimlerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
Kuvvetli rüzgar Marmara bölgesinde etkili olmaya devam edecek
Rüzgarın ise Marmara Bölgesi'nde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli, zaman zaman kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Özellikle Çanakkale, Balıkesir ve Bursa'nın batı kesimlerinde rüzgar hızının yer yer 80 km/saat’e ulaşabileceği belirtildi. Kuvvetli rüzgar nedeniyle çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi risklere karşı dikkatli olunması istendi.
Hava sıcaklıkları mevsim normallerinde
Hava sıcaklıklarının ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyretmesi beklenirken, rüzgarın ise genel olarak kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’da ise kuvvetli şekilde eseceği tahmin ediliyor.
İl ve bölgelere göre hava durumu (28 Nisan Pazartesi)
Marmara
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bölge genelinde kuzeydoğudan kuvvetli (40-60 km/saat), Çanakkale ve Balıkesir ile Bursa'nın batısında yer yer kısa süreli fırtına (50-70, yer yer 80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
BALIKESİR °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
EDİRNE °C, 19°C
Parçalı bulutlu
İSTANBUL °C, 15°C
Parçalı bulutlu
KIRKLARELİ °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
Ege
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Denizli çevreleri ile İzmir, Aydın ve Muğla'nın iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DENİZLİ °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
İZMİR °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; iç kesimlerin öğle saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
MANİSA °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Akdeniz
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin iç kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu
ANTALYA °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu
BURDUR °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu
İç Anadolu
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Karaman çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
ÇANKIRI °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
KONYA °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu
Batı Karadeniz
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis görüleceği bekleniyor.
BOLU °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu
DÜZCE °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
SİNOP °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
ZONGULDAK °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
Orta ve Doğu Karadeniz
Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ve Artvin çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis görüleceği bekleniyor.
AMASYA °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
RİZE °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
TRABZON °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Doğu Anadolu
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu
VAN °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
Güneydoğu Anadolu
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADIYAMAN °C, 26°C
Parçalı bulutlu
DİYARBAKIR °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu
GAZİANTEP °C, 28°C
Parçalı bulutlu
SİİRT °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu