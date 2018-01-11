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3 HES daha özelleşecek

Gönen, Sütçüler ve Tohma hidroelektrik santralleri özelleştirme kapsamına alındı.

3 HES daha özelleşecek
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ANKARA (DÜNYA)-Özelleştirme Yüksek Kurulu (ÖYK) , Gönen, Sütçüler ve Tohma hidroelektrik santrallerinin özelleştirme kapsam ve programına alınmasını kararlaştırdı.

Gönen HES Balıkesir ili Gönen ilçesinde, Sütçüler HES Isparta Sütçüler ilçesinde, Tohma HES ile Malatya Yazıhan ilçesinde bulunuyor.

Özelleştirme çerçevesinde, bu HES’ler, işletme hakkı verilecek, santrallerin taşınmazları için ise işletme hakkı veya kullanım izni devri yapılacak.

Resmi Gazete’de yayınlanan karar uyarınca, özelleştirme işlemleri 31 Aralık 2020 tarihine kadar tamamlanacak.

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