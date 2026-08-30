30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yılı: Kocatepe'den İzmir'e uzanan destan

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Mustafa Kemal Paşa komutasındaki Türk ordusunun zaferiyle sonuçlanan Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi, Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinin en önemli aşamalarından biri olarak tarihe geçti.

Birinci Dünya Savaşı'nın ardından İtilaf Devletleri, Mondros Ateşkes Antlaşması hükümlerine dayanarak Anadolu'yu işgale başladı. 15 Mayıs 1919'da ise İtilaf Devletleri'nin izniyle Yunan ordusu İzmir'e çıkarma yaptı.

İşgallere karşı Anadolu'da Kuvayımilliye hareketi başladı. 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılmasının ardından mücadele yeni bir aşamaya geçerken, özellikle Batı Cephesi'ndeki çatışmalar yoğunlaştı.

Sakarya'dan Büyük Taarruz'a

Türk ordusu ile Yunan ordusu arasında 23 Ağustos 1921'de başlayan Sakarya Meydan Muharebesi, 22 gün 22 gece sürdü.

Mustafa Kemal Paşa, savaş sırasında Türk ordusuna, "Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır. O satıh, bütün vatandır." emrini verdi.

Türk ordusu, 13 Eylül 1921'de Sakarya Irmağı'nın doğusunu Yunan kuvvetlerinden temizledi. Sakarya Meydan Muharebesi, Türk milletinin savunmadan taarruza geçtiği dönüm noktalarından biri oldu.

Düşman ordusunu tamamen Anadolu'dan çıkarmak amacıyla yaklaşık bir yıl süren hazırlıkların ardından Mustafa Kemal Paşa, 26 Ağustos 1922'de Büyük Taarruz'u başlatan harekat emrini verdi.

Kocatepe'de şafak sökerken taarruz başladı

Başkomutan Mustafa Kemal Paşa, 26 Ağustos sabahı Genelkurmay Başkanı Fevzi Paşa ve Batı Cephesi Komutanı İsmet Paşa ile harekatı yönetmek üzere Kocatepe'deki yerini aldı.

Şafak vakti topçu ateşiyle başlayan harekatta Türk askeri, sabahın ilk ışıklarıyla hücuma geçti. Tınaztepe ele geçirilirken, düşman birlikleri Belentepe ve Kalecik Sivrisi'nden uzaklaştırıldı.

Taarruzun ilk gününde 1. Ordu birlikleri, Büyük Kaleciktepe ile Çiğiltepe arasındaki 15 kilometrelik bölgede düşmanın birinci hat mevzilerini ele geçirdi.

Türk ordusu 27 Ağustos sabahı bütün cephelerde yeniden taarruza geçti. Aynı gün Afyonkarahisar düşman işgalinden kurtarıldı. 28 ve 29 Ağustos'ta da taarruz başarıyla sürdürüldü.

30 Ağustos'ta Büyük Zafer

29 Ağustos gecesi durum değerlendirmesi yapan komutanlar, taarruzun kısa sürede sonuçlandırılması konusunda görüş birliğine vardı.

Mustafa Kemal Paşa, 30 Ağustos sabahı Zafertepe Çalköy'de birliklere taarruz emrini verdi.

26 Ağustos'ta başlayan harekat, Türk ordusunun Dumlupınar'da Yunan birliklerini kuşatarak etkisiz hale getirmesiyle 30 Ağustos'ta büyük bir zaferle sonuçlandı.

Büyük Zafer'in ertesi günü Mustafa Kemal Paşa, Fevzi Paşa ve İsmet Paşa, Zafertepe Çalköy'de bir evin bahçesindeki kırık kağnının üzerine muharebe alanlarının haritasını koyarak durum değerlendirmesi yaptı.

Komutanlar, Yunan kuvvetlerinin yeniden savunma düzenine geçmesini engellemek ve kesin sonuç almak için İzmir'e doğru ilerleme kararı aldı.

"Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz'dir, ileri!"

Mustafa Kemal Paşa, Büyük Zafer'in ardından 1 Eylül'de Dumlupınar'da Batı Cephesi'ndeki subay ve erlere okunmak üzere yayımladığı bildiride tarihi emrini verdi:

"Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz'dir, ileri!"

Bu emir doğrultusunda üç koldan ilerleyen Türk ordusu, 1 Eylül'de Gediz ve Uşak'ı, 2 Eylül'de Eskişehir'i, 6 Eylül'de Balıkesir ve Bilecik'i, 7 Eylül'de Aydın'ı, 8 Eylül'de Manisa'yı geri aldı.

9 Eylül'de İzmir'e ulaşan Türk ordusu, Mustafa Kemal Paşa'nın emrini yerine getirerek Anadolu'nun işgalden kurtuluşunda belirleyici adımı attı.