30 Mart 2026 İstanbul baraj doluluk oranları: Barajlar doldu mu, son durum nedir?

İstanbul'da baraj doluluk oranı son 3 gündür büyük bir ivme kazandı. Cumartesi günü başlayan yağışlar bugün de devam ediyor. Meteoroloji verilerine göre yağışlar hafta boyunca devam edecek. Peki, bugün barajlarda son durum nedir?

İstanbul baraj doluluk oranı nedir?

30 Mart 2026 tarihinde paylaşılan İSKİ verilerine göre baraj doluluk oranı yüzde 58.03 oldu. Dünkü oran ise yüzde 54.69'du.

Baraj doluluk oranları (%)

Ömerli - 76

Darlık - 70

Elmalı - 94

Terkos - 40

Alibey - 46

Büyükçekmece - 39

Sazlıdere - 34

Istrancalar - 95

Kazandere - 58

Pabuçdere - 29