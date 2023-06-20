37 ilde TikTok operasyonu: 120 gözaltı

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, EGM Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda, İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından "kredi kart bilgilerinin müştekinin bilgisi ve rızası dışında bazı şahıslarca ele geçirildiği, bu kartlarla TikTok isimli sosyal medya platformunda jeton (platformda kullanılan sanal para) satın alındığı ve aynı platformda yayın yapan yayıncılara gönderilerek haksız kazanç sağlandığı" bilgisi elde edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturma izniyle yapılan çalışmalarda, Türk Ceza Kanunu'nun 282'nci maddesinde yer alan "suçtan elde edilen mal varlığı değerlerinin aklanması" suçu ile 6415 sayılı kanundaki "terörizmin finansmanı" suçunun işlenmesini kolaylaştırıcı ve gizleyici bir süreç yürütüldüğü değerlendirildi.

Bu kapsamda, "bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık", "banka ve kredi kartlarının kötüye kullanılması", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçlarından incelenen 4 binden fazla banka hesap hareketi arasında 1,2 milyar lira para akışı olduğu tespit edildi.

İstanbul merkezli 37 ilde 215 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyonda 120 şüpheli yakalandı, 32 daire, 9 arsa, 6 iş yeri ve 1 villa, 38 otomobil, 14 şirkete ait ortaklık payları, 1700 banka hesabı ve kripto varlık hesapları, 82 bin lira, 17 bin 300 dolar ve 6 bin 650 avro, 2 ruhsatsız silah, kuru sıkı silah ve 93 fişek, bir miktar uyuşturucu ve uyarıcı madde ile çok sayıda dijital materyale el konuldu.

Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

"EGM mensuplarımızı tebrik ediyorum"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Emniyet Genel Müdürlüğü İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün çalışmaları sonrasında, bir sosyal medya platformunda sanal para ticaretiyle haksız kazanç sağlandığının değerlendirildiğini bildirdi.

Bu kapsamda 4 binden fazla banka hesap hareketinin incelendiğini belirten Yerlikaya, "Bu hesaplar arasında 1,2 milyar lira para akışı olduğu tespit edildi. İstanbul merkezli 37 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda 120 şüpheli şahıs yakalandı. Operasyonu gerçekleştiren kahraman EGM mensuplarımızı tebrik ediyorum. Siber suçlarla mücadelemiz kararlılıkla devam edecek." ifadelerini kullandı.