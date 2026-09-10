4 belediye başkanı daha AK Parti'ye katıldı
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MKYK toplantısının ardından yaptığı açıklamada, 3'ü CHP'den, biri Yeniden Refah Partisi'nden olmak üzere 4 belediye başkanının AK Parti'ye katıldığını bildirdi.
Çelik, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısının ardından yaptığı açıklamada, partiye katılan belediye başkanlarının isimlerini açıkladı.
Çelik, "Partimizde gerek meclis boyutunda gerekse belediyeler boyutunda yoğun bir şekilde katılım talebi var. Bugün aramıza katılan belediye başkanı arkadaşlarımıza tebriklerimizi iletiyoruz." dedi.
AK Parti'ye katılan belediye başkanlarının İzmir Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı, Kayseri Felahiye Belediye Başkanı Şeref Güleser, Kayseri Akkışla Belediye Başkanı Mustafa Dursun ve Muş Sungu Belediye Başkanı Burhan Sayılgan olduğu belirtildi.
Erdoğan rozetlerini taktı
AK Parti Genel Merkezi Konferans Salonu'nda saat 17.13'te başlayan basına kapalı toplantının ardından, AK Parti’ye katılan 4 belediye başkanı için rozet takma töreni gerçekleştirildi. Erdoğan, törende AK Parti'ye katılan başkanların rozetlerini taktı.