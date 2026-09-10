iPhone Duo ülke ülke fiyatlandı, Türkiye fark atıyor

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Apple’ın 9 Eylül’de tanıttığı iPhone Duo, şirketin katlanabilir telefon pazarındaki ilk modeli oldu. Ülkelerin resmî mağaza fiyatları aynı kapasite üzerinden karşılaştırıldığında en düşük etiket ABD’de, en yüksek etiket ise Türkiye’de görülüyor.

Türkiye’de 229 bin 999 TL’den başlıyor

iPhone Duo Türkiye fiyatı 256 GB depolama seçeneğinde 229 bin 999 TL olarak açıklandı. Cihazın 512 GB sürümü 246 bin 999 TL, 1 TB sürümü 280 bin 999 TL ve 2 TB sürümü 335 bin 999 TL’den satılacak.

iPhone Duo için Türkiye’de ön siparişler 16 Ekim saat 15.00’te başlayacak. Cihazın genel satış tarihi ise 23 Ekim olarak duyuruldu.

iPhone Duo 25 ülkede ne kadar

Karşılaştırma, bütün ülkelerde iPhone Duo 256 GB modelinin başlangıç fiyatı üzerinden yapıldı. Yerel fiyatların dolar karşılıkları güncel çapraz kurlarla hesaplanırken rakamlar en yakın dolara yuvarlandı.







Listeye göre Türkiye, iPhone Duo fiyatının en yüksek olduğu ülke konumunda bulunuyor. Türkiye’yi yaklaşık 4 bin 311 dolarlık fiyatıyla Brezilya ve 3 bin 153 dolarlık etiketiyle Hindistan izliyor.

ABD ile fiyat farkı 133 bin TL’yi geçiyor

ABD’de 1.999 dolar olan iPhone Duo, karşılaştırmada kullanılan kurla yaklaşık 96 bin 900 TL’ye karşılık geliyor. Türkiye’deki 229 bin 999 TL’lik fiyat dikkate alındığında iki ülke arasındaki fark yaklaşık 133 bin 100 TL’ye ulaşıyor.

Türkiye fiyatının dolar karşılığı 4 bin 744 doları bulurken cihaz ABD’ye kıyasla yüzde 137,3 daha pahalı görünüyor. Başka bir ifadeyle Türkiye’deki başlangıç etiketi, ABD fiyatının yaklaşık 2,37 katına çıkıyor.

Ancak ABD’de açıklanan fiyatlara eyaletlere göre değişen satış vergilerinin dahil olmadığı unutulmamalı. Türkiye ve Avrupa ülkelerindeki etiketler ise KDV ile diğer vergi ve yükümlülükleri içerdiği için karşılaştırma, ülkelerdeki nihai vergi yapısını bire bir yansıtmıyor.

Apple’ın ilk katlanabilir iPhone’u

iPhone Duo, 7,6 inç büyüklüğündeki katlanabilir iç ekranı ve 5,4 inç dış ekranıyla geliyor. Titanyum gövde ve menteşe kapağına sahip cihazda A20 Pro işlemci kullanılıyor.

Telefonun arkasında 48 megapiksellik çift Fusion kamera sistemi bulunuyor. Ekran altına yerleştirilen ön kamera ise 12 megapiksel çözünürlük ve Center Stage desteği sunuyor.

Yalnızca eSIM ile çalışan iPhone Duo’da fiziksel SIM kart yuvası yer almıyor. Apple, cihazın dış ekranla 44 saate, iç ekranla ise 31 saate kadar video oynatma süresi sunduğunu belirtiyor.