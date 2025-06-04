Brent petrol fiyatları ve döviz kurundaki hareketlilikle birlikte benzin, motorin ve LPG fiyatları da yakından takip ediliyor. 4 Haziran 2025 itibarıyla akaryakıt fiyatlarında herhangi bir zam ya da indirim bulunmuyor.

LPG ve motorin fiyatlarına indirim bekleniyor

Ancak sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, 5 Haziran Perşembe günü LPG’de 1,07 TL, 6 Haziran Cuma günü ise motorin grubunda 1 TL'lik indirim yapılması bekleniyor.

İşte 4 Haziran Çarşamba günü itibarıyla büyük şehirlerde güncel akaryakıt fiyatları:

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin: 46,84 TL

Motorin: 46,12 TL

LPG: 26,19 TL

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin: 46,70 TL

Motorin: 46,00 TL

LPG: 25,59 TL

Ankara

Benzin: 47,50 TL

Motorin: 46,96 TL

LPG: 26,09 TL

İzmir

Benzin: 47,84 TL

Motorin: 47,30 TL

LPG: 26,04 TL

Türkiye’de akaryakıt fiyatları; Akdeniz piyasasında yayımlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ile döviz kuru dikkate alınarak belirleniyor. Bu hesaplamaya ÖTV, EPDK payı ve KDV de eklendikten sonra nihai pompa satış fiyatı oluşuyor.