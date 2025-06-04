4 Haziran 2025 akaryakıt fiyatları: Benzin, motorin ve LPG ne kadar?
Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik ile vergilere yapılan zamlar akaryakıt fiyatlarını da etkilemeye devam ediyor. Akaryakıt fiyatlarında bugün zam ya da indirim uygulanmadı. Ancak sektör kaynakları, 5 Haziran’da LPG’ye, 6 Haziran’da ise motorine indirim beklendiğini bildirdi. Peki güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları ne kadar? İşte İstanbul, Ankara ve İzmir’de güncel benzin, motorin ve otogaz fiyatları...
Brent petrol fiyatları ve döviz kurundaki hareketlilikle birlikte benzin, motorin ve LPG fiyatları da yakından takip ediliyor. 4 Haziran 2025 itibarıyla akaryakıt fiyatlarında herhangi bir zam ya da indirim bulunmuyor.
LPG ve motorin fiyatlarına indirim bekleniyor
Ancak sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, 5 Haziran Perşembe günü LPG’de 1,07 TL, 6 Haziran Cuma günü ise motorin grubunda 1 TL'lik indirim yapılması bekleniyor.
İşte 4 Haziran Çarşamba günü itibarıyla büyük şehirlerde güncel akaryakıt fiyatları:
İstanbul Avrupa Yakası
Benzin: 46,84 TL
Motorin: 46,12 TL
LPG: 26,19 TL
İstanbul Anadolu Yakası
Benzin: 46,70 TL
Motorin: 46,00 TL
LPG: 25,59 TL
Ankara
Benzin: 47,50 TL
Motorin: 46,96 TL
LPG: 26,09 TL
İzmir
Benzin: 47,84 TL
Motorin: 47,30 TL
LPG: 26,04 TL
Türkiye’de akaryakıt fiyatları; Akdeniz piyasasında yayımlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ile döviz kuru dikkate alınarak belirleniyor. Bu hesaplamaya ÖTV, EPDK payı ve KDV de eklendikten sonra nihai pompa satış fiyatı oluşuyor.