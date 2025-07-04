4 Temmuz hava durumu: Bölge bölge, il il uyardı: Meteoroloji'den fırtına ve yağış alarmı!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 18 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı yayımladı. Türkiye'nin kuzey, iç ve doğu kesimlerinde sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar etkili olacak. Özellikle Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Amasya, Tokat, Bayburt, Ardahan ve Erzurum çevrelerinde kuvvetli; Samsun, Ordu ve Giresun'da ise çok kuvvetli ve yer yer şiddetli sağanak bekleniyor. Marmara, Kuzey Ege, İç Anadolu’nun doğusu ve Doğu Anadolu’nun güneybatısında kısa süreli fırtına uyarısı yapıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 4 Temmuz 2025 Cuma günü için 18 ilde sarı ve turuncu kodlu meteorolojik uyarı yayımladı. Türkiye'nin kuzeydoğusunda sağanak yağışlar etkisini artırırken, bazı bölgelerde kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor.
Kuvvetli yağış uyarısı
Yapılan tahminlere göre, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Amasya, Tokat, Bayburt, Artvin, Ardahan ve Erzurum çevrelerinde kuvvetli sağanak bekleniyor. Samsun, Ordu ve Giresun çevrelerinde ise çok kuvvetli ve yer yer şiddetli yağış görülecek.
Yağışların neden olabileceği sel, su baskını, yıldırım, heyelan gibi risklere karşı vatandaşlar dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.
Kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı
Rüzgarın kuzey yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi beklenen yerler:
* Marmara’nın güneybatısı
* Kuzey Ege kıyıları
* İç Anadolu’nun doğusu
* Doğu Akdeniz’in iç kesimleri
* Doğu Anadolu’nun güneybatısı
* Adıyaman çevresi
Bu bölgelerde çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı da tedbir alınması gerektiği bildirildi.
Bazı illerin güncel hava durumu ve sıcaklıkları:
İstanbul hava durumu: 30°C – Parçalı ve az bulutlu
Ankara hava durumu: 27°C – Parçalı ve az bulutlu
İzmir hava durumu: 36°C – Az bulutlu ve açık
Trabzon hava durumu: 22°C – Çok bulutlu, yerel kuvvetli sağanak yağış
Samsun hava durumu: 24°C – Çok bulutlu, çok kuvvetli yağış bekleniyor
Ordu hava durumu: 23°C – Çok bulutlu, şiddetli yağış uyarısı var
Giresun hava durumu: 22°C – Çok bulutlu, yer yer şiddetli sağanak
Erzurum hava durumu: 15°C – Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde kuvvetli yağış
Bayburt hava durumu: 17°C – Yerel sağanak yağış bekleniyor
Adıyaman hava durumu: 33°C – Az bulutlu, kuvvetli rüzgar bekleniyor
Bolu hava durumu: 26°C – Parçalı ve az bulutlu
Kastamonu hava durumu: 27°C – Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı