Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 4 Temmuz 2025 Cuma günü için 18 ilde sarı ve turuncu kodlu meteorolojik uyarı yayımladı. Türkiye'nin kuzeydoğusunda sağanak yağışlar etkisini artırırken, bazı bölgelerde kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor.

Kuvvetli yağış uyarısı

Yapılan tahminlere göre, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Amasya, Tokat, Bayburt, Artvin, Ardahan ve Erzurum çevrelerinde kuvvetli sağanak bekleniyor. Samsun, Ordu ve Giresun çevrelerinde ise çok kuvvetli ve yer yer şiddetli yağış görülecek.

Yağışların neden olabileceği sel, su baskını, yıldırım, heyelan gibi risklere karşı vatandaşlar dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.

Kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

Rüzgarın kuzey yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi beklenen yerler:

* Marmara’nın güneybatısı

* Kuzey Ege kıyıları

* İç Anadolu’nun doğusu

* Doğu Akdeniz’in iç kesimleri

* Doğu Anadolu’nun güneybatısı

* Adıyaman çevresi

Bu bölgelerde çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı da tedbir alınması gerektiği bildirildi.

Bazı illerin güncel hava durumu ve sıcaklıkları:

İstanbul hava durumu: 30°C – Parçalı ve az bulutlu

Ankara hava durumu: 27°C – Parçalı ve az bulutlu

İzmir hava durumu: 36°C – Az bulutlu ve açık

Trabzon hava durumu: 22°C – Çok bulutlu, yerel kuvvetli sağanak yağış

Samsun hava durumu: 24°C – Çok bulutlu, çok kuvvetli yağış bekleniyor

Ordu hava durumu: 23°C – Çok bulutlu, şiddetli yağış uyarısı var

Giresun hava durumu: 22°C – Çok bulutlu, yer yer şiddetli sağanak

Erzurum hava durumu: 15°C – Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde kuvvetli yağış

Bayburt hava durumu: 17°C – Yerel sağanak yağış bekleniyor

Adıyaman hava durumu: 33°C – Az bulutlu, kuvvetli rüzgar bekleniyor

Bolu hava durumu: 26°C – Parçalı ve az bulutlu

Kastamonu hava durumu: 27°C – Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı