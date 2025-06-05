Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 5 Haziran 2025 Perşembe gününe ilişkin hava durumu tahminlerini paylaştı. Buna göre, yurdun doğu kesimlerinde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava bekleniyor. Özellikle Van’ın doğu bölgelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Diğer bölgelerde ise parçalı ve az bulutlu, genellikle güneşli bir hava hakim olacak.

Hava sıcaklıklarının tüm yurtta 2 ila 4 derece artması bekleniyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Bölge bölge hava durumu tahminleri şöyle:

* Marmara: Parçalı ve az bulutlu. İstanbul 30°C, Edirne 36°C, Kırklareli 32°C, Balıkesir 33°C.

* Ege: Parçalı ve az bulutlu. İzmir 34°C, Manisa 36°C, Denizli 36°C, Afyonkarahisar 28°C.

* Akdeniz: Az bulutlu ve açık. Antalya 34°C, Adana 35°C, Hatay 32°C, Isparta 30°C.

* İç Anadolu: Parçalı ve az bulutlu. Ankara 29°C, Eskişehir 32°C, Konya 29°C, Nevşehir 25°C.

* Batı Karadeniz: Parçalı ve az bulutlu. Zonguldak 27°C, Düzce 31°C, Bolu 29°C, Sinop 27°C.

* Orta ve Doğu Karadeniz: Parçalı ve az bulutlu. Trabzon 22°C, Samsun 26°C, Rize 24°C, Amasya 31°C.

* Doğu Anadolu: Parçalı, yer yer çok bulutlu. Van'ın doğusunda yerel sağanak bekleniyor. Van 20°C, Erzurum 23°C, Kars 22°C, Malatya 31°C.

* Güneydoğu Anadolu: Parçalı ve az bulutlu. Diyarbakır 34°C, Gaziantep 34°C, Mardin 31°C, Şanlıurfa 35°C.

Günün ilerleyen saatlerinde doğu bölgelerde yerel yağışlara karşı vatandaşların dikkatli olması öneriliyor. Artan sıcaklıklarla birlikte özellikle güneşin dik geldiği saatlerde açık alanlarda uzun süre kalınmaması ve bol sıvı tüketilmesi tavsiye ediliyor.