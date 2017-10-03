6 milyon öğrenciye 4 bin 200 ton üzüm dağıtılacak

03 Ekim 2017

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, 81 ildeki 32 bin okulda yaklaşık 6 milyon öğrenciye bugünden itibaren 4 bin 200 ton üzüm dağıtılacağını bildirdi.

Fakıbaba, yaptığı yazılı açıklamada, Bakanlığın koordinasyonunda, Milli Eğitim ve Sağlık bakanlıklarınca "Okul Öncesi ve Temel Eğitim Birinci Kademe Okullara Kuru Üzüm Dağıtımı Programı"nın uygulanmaya devam edildiğini belirtti.

Uygulamayla öğrencilere kuru meyve tüketim alışkanlığı kazandırmayı, öğrencilerin yeterli ve dengeli beslenmelerine katkıda bulunmayı amaçladıklarına işaret eden Fakıbaba, ilk olarak 2015 yılı şubat-haziran döneminde Tariş Tarım Satış Kooperatifleri Birlikleri kanalıyla temin edilen yaklaşık 604 ton kuru üzüm dağıtımıyla projenin başladığını hatırlattı.

Fakıbaba, geçen sene Toprak Mahsulleri Ofisi kanalıyla 2 bin 606 ton kuru üzüm dağıtımının gerçekleştirildiğini ifade ederek, 2017 yılı için de bu görevin Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliğine verildiğini, bu kapsamda şubat-haziran döneminde 4 bin 121 ton kuru üzüm dağıtıldığını kaydetti.

Yeni başlayan 2017-2018 eğitim döneminin ilk bölümü için de Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği ile gerekli planlamaları yaptıklarının altını çizen Fakıbaba, "Bugünden itibaren okul üzümü dağıtımına başlanacak. Bu kapsamda okul sütü dağıtılmayan diğer iki günde 25 gramlık paketler halinde toplam 4 bin 200 ton üzüm 14 hafta boyunca öğrencilere dağıtılacak. Bu uygulamadan 81 ildeki 32 bin okulda, anaokulu, uygulama sınıfı, anasınıfı ve temel eğitim birinci kademede (ilkokul) öğrenim gören yaklaşık 6 milyon öğrencimiz yararlanacak." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA