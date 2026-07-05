6. Ulusal Arktik Bilimsel Araştırma Seferi başladı

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Oşinografi, biyoloji, kimya, atmosfer dinamikleri, meteoroloji, jeodezi ve uydu sistemleri alanlarında toplam 12 farklı bilimsel proje ve çalışmanın hayata geçirileceği sefere 12 bilim insanı katılıyor.

Kutup ekosistemlerindeki deniz örneklemesi çalışmalarını yürütmek amacıyla İstanbul'dan yola çıkan araştırma ekibi, önce Oslo'ya ulaştı. Sonrasında Tromso'dan gemiyle ayrılan ekip, dünyanın kuzey ucuna gerçekleştirecekleri bilimsel araştırma seferi için son hazırlıklarını tamamladı ve burada bilimsel araştırmalara başladı. Ekibin, gemi üzerinde 82 derece kuzey enlemine kadar çıkması bekleniyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanlığı himayesinde, TÜBİTAK Kutup Araştırmaları Enstitüsü yürütücülüğündeki kutup bilim seferlerinin devam ettiğini bildirdi.

Bu yıl 10'uncusu başarıyla tamamlanan Ulusal Antarktika Bilim Seferi'nin ardından 6'ncı Ulusal Arktik (Kuzey Kutbu ve çevresi) Bilimsel Araştırma Seferi'nin başladığını belirten Kacır, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Küresel iklim değişikliğinin etkilerini yerinde incelemek ve kritik araştırmalara imza atmak üzere yola çıkan bilim heyetimizde 3 yabancı araştırmacı ile TÜBİTAK İklim Değişikliği Araştırma Projeleri Yarışması'nda dereceye giren 3 lise öğrencimiz de yer alıyor. Sefer kapsamında oşinografi, biyoloji, kimya, atmosfer çalışmaları, meteoroloji, jeodezi ve uydu sistemleri alanlarında toplam 12 farklı bilimsel proje ve çalışma hayata geçirilecek."

Kacır, bilim heyetinin planlanan sefer rotası boyunca belirli koordinatlar ve farklı derinliklerden CTD profilleri, su ve sediment (deniz tabanı çökeli) örnekleri toplayacağını kaydederek, araştırmacıların Arktik Okyanusu'ndaki sıcaklık, tuzluluk dağılımları ile mikroplastik varlığını tespit edeceklerini, ayrıca sefer boyunca Arktik Bölgesi'ndeki atmosfer dinamiklerinin izleneceğini ve jeodezik GNSS (Küresel Seyrüsefer Uydu Sistemi) gözlemlerinin gerçekleştirileceğini anlattı.

"Tüm bilimsel projelerimizi Arktik Okyanusu'nda icra edeceğiz"

Sefer öncesi açıklamalarda bulunan 6. Ulusal Arktik Bilimsel Araştırma Seferi Koordinatörü Prof. Dr. Burcu Özsoy, ekipte bilim insanlarının yer aldığını belirterek, İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi ve Gebze Teknik Üniversitesinden bilimsel projelerini icra etmek üzere araştırmacıların da sefere katıldığını söyledi.

Türk Deniz Kuvvetleri Seyir, Hidrografi ve Oşinografi Dairesinden özellikle denizel alanlarda yapılacak çalışmalar için bir araştırmacının katıldığını dile getiren Özsoy, "Seferlerimizin olmazsa olmazı uluslararası bilimsel katılımcılarımız da bu sene Arjantin'den, Uruguay'dan ve Bulgaristan'dan olmak üzere seferimize dahil olacaklar." dedi.

Özsoy, tüm bilimsel projelerini gemi üzerinde Arktik Okyanusu'nda icra edeceklerini belirterek, "82 kuzey enlemine kadar çıkmayı planlıyoruz. Özellikle Arktik Okyanusu'ndaki mevcut deniz buzlarına kadar olan mesafeyi katedeceğiz. Bu esnada denizel alandaki istasyonlarımız ve Arktik Bölgesi'nde şu an 24 saat gündüz olması vesilesiyle de kesintisiz bir sefer planımız mevcut." diye konuştu.

Liseli öğrenciler de sefere katılıyor

Prof. Dr. Burcu Özsoy, sefere her yıl liseli öğrencilerin de katıldığını yineleyerek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bilim insanları ile beraber projelerini sahada gerçekleştiriyorlar. İklim araştırmaları ve kutup araştırmaları olarak iki farklı kategoride TÜBİTAK tarafından açılan çağrıya başvuran liseli öğrenciler, hem finale kalıp sonra da dereceye girme hakkını elde ediyorlar. Dereceye giren öğrencilerimiz içinden de son yapılan mülakatta sefere katılım hakkı kazanıyorlar. Bu yıl da 3 lise öğrencimiz, bilim seferimize dahil oldu. İki farklı liseden katılım sağlıyorlar. İzmir Fen Lisesi ve Özdemir Bayraktar Havacılık ve Uzay Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olmak üzere iki farklı liseden 3 öğrencimiz, TÜBİTAK'ın açtığı çağrı ve TEKNOFEST kapsamında Cumhurbaşkanımızdan da devraldıkları ödülle beraber sahada bilimsel çalışmalarını gerçekleştirecekler."

"12 farklı bilimsel çalışma gerçekleştireceğiz"

6. Ulusal Arktik Bilimsel Araştırma Seferi Lideri kaptan Doğaç Baybars Işıler de yaklaşık 25 günlük sefer planlarının bulunduğunu belirterek, bu plan çerçevesinde 12 araştırmacıyla çalışmaları yürütmeyi hedeflediklerini söyledi.

Ekipte 3 kadın ve 9 erkek araştırmacının bulunduğunu ifade eden Işıler, "Seferlerde 12 projemiz olacak. Deniz bilimleri, uzay, uzay ve konumlandırma sistemleri gibi alanlarda 12 farklı bilimsel çalışma gerçekleştireceğiz. Hava durumunun elverdiği şartlara bağlı 50 ila 70 ayrı örnekleme istasyonundan da örnekleme yapmayı hedefliyoruz." şeklinde konuştu.

Türkiye, kutup bölgelerindeki bilimsel varlığını güçlendiriyor

Türkiye, kutup bölgelerindeki bilimsel varlığını ve küresel ölçekteki saygınlığını güçlendirmeye kararlılıkla devam ediyor.

Bu kapsamda Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı uhdesinde, TÜBİTAK KARE koordinasyonunda gerçekleştirilen 6. Ulusal Arktik Bilimsel Araştırma Seferi kapsamında oşinografi, biyoloji, kimya, atmosfer çalışmaları, meteoroloji, jeodezi ve uydu sistemleri alanlarında toplam 12 farklı bilimsel proje ve çalışma hayata geçirilecek.

Bilim heyeti, planlanan sefer rotası boyunca belirli koordinatlar ve farklı derinliklerden CTD profilleri, su ve sediment (deniz tabanı çökeli) örnekleri toplayarak Arktik Okyanusu'ndaki sıcaklık, tuzluluk dağılımları ile mikroplastik varlığını tespit edecek. Ayrıca sefer boyunca Arktik Bölgesi'ndeki atmosfer dinamikleri izlenecek ve jeodezik GNSS gözlemleri gerçekleştirilecek.

Uluslararası işbirlikleri ve geleceğin bilim insanları aynı gemide

Türkiye'nin küresel bilimsel potansiyelini gözler önüne seren seferde kamu faydası gözetilerek uluslararası ve kurumlar arası güçlü ortaklıklar da kuruldu. TASE VI bünyesinde Türkiye'den 2 kamu kurumu, 5 üniversite ve 2 lise temsil edilirken ikili işbirlikleri kapsamında Arjantin, Bulgaristan ve Uruguay'ın Antarktika enstitülerinden toplam 3 yabancı araştırmacı da Türk bilim heyetiyle birlikte çalışmalarını yürütecek.

TÜBİTAK 2204-D Lise Öğrencileri İklim Değişikliği Araştırma Projeleri Yarışması'nda alan birincisi olan ve mülakatla seçilen 2 farklı projeden 3 lise öğrencisi (Muhammed Emin Bozkurt, Kadir Asrın Sarı ve Barkın Özsoy) de ekibe dahil edildi. Gençler, iklim değişikliği üzerine geliştirdikleri projelerini Arktik ortamında doğrudan test etme fırsatı yakalayacak.

Bu arada, bilim seferinin 24 Temmuz'da sona ermesi bekleniyor.