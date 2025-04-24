600 bin kamu işçisinin zam pazarlığında üçüncü toplantı bugün

600 bin kamu işçisini ilgilendiren toplu sözleşme görüşmelerinde taraflar üçüncü kez masaya oturuyor. Gündemde en düşük ücretin artırılması, kıdem zammı ve refah payı talepleri var.

Görüşmelerde, en düşük günlük ücretin 1800 TL’ye çıkarılması, kıdem zammı ve refah payı gibi kritik talepler ele alınacak. Ayrıca daha önce sunulan 21 maddelik taslak teklif de değerlendirilecek. Bugünkü toplantıda bir sonraki görüşme tarihinin de netleşmesi bekleniyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, toplu sözleşme sürecinin çok taraflı ve hassasiyet gerektiren bir yapıda ilerlediğini belirterek, teknik heyetlerin ücretler, özlük hakları ve sosyal yardımlar konusunda detaylı çalışma yürüttüğünü ifade etti. Işıkhan, "Her bir madde Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı’nın ilgili birimleri tarafından tek tek inceleniyor" dedi.

Toplu sözleşme çerçeve protokolüne dair görüşmelerin önümüzdeki günlerde de sürmesi bekleniyor.