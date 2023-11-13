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81 ilde 5309 firari yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türkiye genelinde düzenlenen "Çember Operasyonları" kapsamında, arama kaydı bulunan 5 bin 309 firari kişinin yakalandığını duyurdu.

Haber Merkezi
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Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 81 il genelinde, il jandarma komutanlıkları ve il emniyet müdürlüklerince, "Çember Operasyonları" kapsamında son 4 günde yol uygulamaları yapıldığını belirtti.

İş yeri ve evlere yapılan operasyonlarda, haklarında yakalama kararı bulunan 5 bin 309 kişinin yakalandığını kaydeden Yerlikaya, yakalananlardan 10'unun 10 yıldan daha uzun, 41'inin 5 ila 10 yıl arasında, 5 bin 258'inin de 5 yıla kadar arandığının tespit edildiğini bildirdi.

Firari suçluların sokaklarda gezmesine, ailelerin huzurunu kaçırmasına asla izin vermeyeceklerini vurgulayan Bakan Yerlikaya, açıklamasında şunları kaydetti:

"Operasyonları yöneten valilerimizi, kaymakamlarımızı, il jandarma komutanlarımızı, il emniyet müdürlerimizi ve operasyonlara katılan tüm polislerimizi, jandarmalarımızı, sahil güvenliğimizi tebrik ediyorum. Arananları yakalayıp adalete teslim etmeye kararlıyız."