90 yıldır saklanıyordu! MİT tarihi raporu paylaştı: Atatürk’ün casus şüphesi

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Osmanlı dönemi ve Cumhuriyet’in ilk yıllarına ait belgeleri kamuoyu ile paylaşmaya devam ediyor. Son olarak yayımlanan belgeler arasında, 31 Mayıs 1935 tarihli bir istihbarat raporu dikkat çekti. MİT’in internet sitesindeki “özel koleksiyon” bölümünde paylaşılan raporda, Atatürk’ten röportaj talebinde bulunan bir İngiliz kadın gazeteciye dair istihbarat değerlendirmeleri yer aldı.

Atatürk, İngiliz gazeteciden şüphelendi

Raporun ilgili kısmında, Atatürk’le görüşmek isteyen İngiliz gazeteci hakkında detaylı bir araştırma yapılmasının talep edildiği görülüyor. İlgili belgede şu ifadeler yer alıyor:

"Emrinizden 4 saat sonra Bay Kılıç Ali ile görüşebildim. Aşağıdaki emri aldım. İngiliz gazetecisi olduğunu söyleyen ve Perapalas’ta katibi ile oturan bir kadın Atatürk’ten mülakat istedi. Atatürk, bunun bir casus olduğuna kanidirler. Kabul edip etmemek kararını vermeden evvel bu kadın hakkında etraflı tafsilat verilmesini, muhaberesinin gözden geçirilmesini, evrakının yoklanılmasını, sefaretle münasebetinin bulunup bulunmadığının tespitini istiyorlar. Polise de haber verilmediğini ilave ettiler. 3 saat sonra netice elde ettim fakat bu neticeyi ancak saat 22.00’de verebildim. Bay Kılıç Ali’nin cevabı şöyle oldu, ‘Atatürk yazınızı okudu, enteresan buldu, çok memnun oldu, teşekkür ediyor. Muhabere ve evrakı hakkında görüştüğümüz gibi hareket edilmesini istiyorlar’ dediler."

"Fırsat hasıl olursa odasına girmeye çalışacağım"

Raporda, gazeteci kadının ayrılmasına iki gün kaldığı ancak gelen ve giden mektuplarının incelenmesi için gerekli tedbirlerin alındığı belirtiliyor. Ayrıca, fırsat bulunması halinde odasına girme girişiminde bulunulacağı da raporda ifade ediliyor:

"Bay Kılıç Ali'ye verdiğim ve bağlı olarak takdim eylediğim tafsilat, kadınların vaziyetlerini kafi derecede aydınlatmaktadır. Kadının ayrılmasına da 2 gün kalmıştır. Bununla beraber gelecek ve gidecek mektuplarını elde etmeyi temin ettim. Fırsat hasıl olursa odasına da girmeye çalışacağım. Kadınların birer fotoğraflarını sunuyorum, bilgi olarak arz eylerim."

MİT’in arşivlerinde yer alan bu tür belgeler, dönemin istihbarat çalışmalarına ışık tutarken, Atatürk’ün güvenlik konularına verdiği önemi bir kez daha gözler önüne seriyor.