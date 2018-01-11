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AB büyükelçileri CHP'ye ittifakı sordu

CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz, Kılıçdaroğlu ile AB ülkelerinin büyükelçileri görüşmesinde AK Parti ve MHP arasındaki ittifakın gündeme geldiğini söyledi.

AB büyükelçileri CHP'ye ittifakı sordu
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin büyükelçileriyle bir araya geldi.

Toplantının ardından CHP'nin Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz ile AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger ortak basın açıklaması yaptı.

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Yılmaz, "Cumhurbaşkanlığı seçimine yönelik ittifaklarla ilgili büyükelçiler tarafından bir yorum yapıldı mı?" sorusuna, "Özellikle AKP ve MHP'nin açıklamış olduğu ittifak ile BBP Genel Başkanı'nın benzer açıklamaları olmuştu. Bu konuları sordu büyükelçiler." yanıtını verdi.

Yılmaz, bu süreci yakından izlediklerini, Türkiye'de ittifakın otokrasiyi ve demokrasiyi savunanlar diye iki şekilde olacağını büyükelçilere ilettiklerini söyledi.

Kaynak: AA

CHP

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