“AB ülkelerinde cezai yaptırımlarla karşı karşıya kalıyoruz”

Dernek bünyesindeki UND Akademi, üyelerin çalışanlarına ve genel katılıma açık olan eğitim programlarıyla 2021-2023 yılları arasında 5 bin 454 kişiye eğitim verilerek tehlikeli madde taşımacılığı farkındalık oluşturuyor.

Dernek üyelerinin UND Akademi Eğitmeni Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı ve Eğitmeni Serkan Güven, tehlikeli madde taşımacılığındaki yasal sorumluluklarını gerçekleştirmelerine ve nitelikli personel istihdamına katkı sağlamak adına çalıştıklarını ifade ederek “UND Akademi için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından “Tehlikeli Madde Taşımacılığı Eğitim Kuruluşu Yetki Belgesi (TMTEKYB)” alarak UND üyelerimizin araç filolarında istihdam edilen sürücülere yönelik “SRC 5 Tehlikeli Mal Taşımacılığı Sürücü Eğitim” programları açılmaktadır. Ayrıca yine UND Akademi “Tehlikeli Madde Taşımacılığı (ADR) Uzmanlığı Sertifika Programı” başlatarak üyelerimizin filo ve operasyon ekiplerine yönelik mesleki gelişimlerine katkıda bulunmaktayız” dedi.

“Yükün yasal sorumlulukları bilinmeli”

Karayolu ile uluslararası tehlikeli madde taşımacılığında tüm Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde geçerli kuralların ülkemizde de geçerli olduğunu söyleyen Serkan Güven, yükün yasal sorumluluklarının biliniyor olmasının önemini vurguladı.

Yerel mevzuata uyumlu çalışan ve altyapısını oluşturan UND üyelerinin Avrupa ülkelerine yaptıkları tehlikeli madde taşımalarında karşılaştıkları sorunlara değinen Güven, “Karayolu ile tehlikeli madde taşımacılığı zincirinde UND üyelerine ithalat ve ihracatta tehlikeli madde yükü taşıttıran firmaların bir kısmında maalesef verdikleri yükün tehlike ve riskleri ile yasal sorumluluklarından haberdar olmadıkları görülüyor” dedi.

Serkan Güven, ADR’de tanımlı olan UN sertifikalı ambalaj kullanımı ve ambalajlarda kullanılması gereken tehlike etiket ve işaretlerinde hatalı uygulamalardan dolayı AB ülkelerinde yapılan yol kenarı denetimlerinde UND üyelerinin ciddi cezai yaptırımlarla karşı karşıya kaldıklarını ekledi.

“U-ETDS sistemi ile net veri elde edilecek”

Tehlikeli Madde taşımalarında maalesef sağlıklı bir istatistiki veri olmadığını ekleyen Serkan Güven, “Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamında taşıma yetki belgesi sahibi olan ve karayoluyla tehlikeli madde taşımacılığı yapan taşımacıların, yaptıkları seferlere ait bilgilerin U-ETDS’ye bildirimine ilişkin yükümlülükleri 1 Ocak 2024 tarihi itibariyle başladı. Tehlikeli Madde taşımacılığında U-ETDS sistemi veri girişleri gerçekleştiği zaman bu konuda daha net verilerle hareket edebiliriz” dedi.

“Yapılan uyum çalışmalarıyla ulusal mevzuat güncelleniyor”

UND İcra Kurulu Başkanı Alper Özel, Türkiye’de ulaşım modları arasındaki yük taşımalarının dağılımını paylaşılan istatistiki verilere göre karayolu yük taşımacılığı payının ağırlık taşıdığını kaydederek, “Tehlikeli madde taşımacılığında ülkemizdeki demiryolu altyapısının mevcut durumu nedeniyle rafineri çıkışlı bazı ürünler haricinde neredeyse tamamı karayolu ile yapılmaktadır” dedi.

Alper Özel, “Anlaşmaya taraf olmamızla birlikte yurt içi ve uluslararası karayolu ile Tehlikeli Madde taşımacılığı yasal altyapısı Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından çıkartılan çeşitli mevzuatlarla AB ile de uyumlu hale getirilmektedir.

Yapılan uyum çalışmaları AB, UNECE, OTIF gibi uluslararası örgütlerin nezdinde gerçekleşen toplantılarla güncel olarak devam ettirilmekte ve bu organizasyonlarca yayınlanan kararlar ‘Tehlikeli Madde Taşımacılığı’ ile ilgili taşıma kuralları, araç, tank, ambalaj üretimi ve muayenesi ile ilgili ulusal mevzuatlarımıza da güncel olarak aktarılmaktadır” şeklinde konuştu.