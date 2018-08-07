ABD Ankara Büyükelçiliği'nden açıklama

07 Ağustos 2018

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği mevcut gerginliklere rağmen Türkiye ve ABD arasında canlı bir ekonomik ilişki bulunduğunu belirterek, ABD'li bir yetkilinin doların 7 TL olacağı tahmininde bulunduğunu iddia eden haberlerin "temelsiz bir yalan" olduğunu duyurdu.

ABD Büyükelçiliği'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Mevcut gerginliklere rağmen ABD, Türkiye'nin sağlam bir dostu ve müttefiki olmayı sürdürmektedir; ülkelerimiz, canlı bir ekonomik ilişkiye sahiptir" denildi.

Büyükelçilik açıklamasında "Bu nedenle, bir Amerikalı yetkilinin, Amerikan dolarının 7 TL olacağı tahmininde bulunduğu yönünde tamamen temelsiz ve sorumsuz haberlerin Türk medyasında yer alması çok talihsiz ve rahatsız edicidir. Bu, uydurulmuş ve temelsiz bir yalandır" ifadelerine yer verildi.

Basında yer alan haberlerde Rusya Araştırmaları Enstitüsü (RUSEN) Başkanı Prof. Dr. Salih Yılmaz'ın açıklamalarına yer verilmiş, haberde Yılmaz'ın "ziyaretlerine gelen bir ABD Büyükelçilik yetkilisinin 'Doların 7 TL olacağını öngörüyoruz' dediğini" aktardığı belirtilmişti.

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