ABD, Avrupa'ya daha çok nükleer silah yerleştirebilir

Washington yönetiminin Avrupa'daki nükleer varlığını genişletme planları savunma dengelerini yeniden şekillendirdi. Financial Times raporuna göre, ABD yetkilileri nükleer silahları mevcut lokasyonların ötesindeki ülkelere taşımaya sıcak bakıyor. Sürecin temelini Trump yönetiminin Avrupa'daki konvansiyonel kuvvetleri büyük ölçüde geri çekme stratejisi oluşturdu. Trump, müttefiklerin NATO içinde daha fazla yük üstlenmesini talep etti. Üç farklı kaynak, nükleer kapasiteli bombardıman uçaklarına ev sahipliği yapacak yeni bölgeler için görüşmelerin sürdüğünü doğruladı.

NATO güvenlik şemsiyesi doğu kanadına genişliyor

Konvansiyonel askeri destek daralırken, genişleyen nükleer şemsiye müttefiklere alternatif bir güvenlik garantisi sundu. Polonya ve Baltık ülkeleri başta olmak üzere bazı NATO üyeleri, yeni nükleer silahlara ev sahipliği yapmaya açıkça ilgi gösterdi. Hali hazırda Belçika, İtalya, Hollanda, Türkiye, Almanya ve büyük olasılıkla İngiltere sınırları içinde ABD nükleer silahları barınıyor. Pentagon, çift kapasiteli uçak sistemlerini yeni ülkelere entegre etmeyi planlıyor.

Konvansiyonel güçlerden nükleer caydırıcılığa geçiş

ABD ordusu konvansiyonel güçlerini geri çekerken, müttefik devletler kendi savunma kapasitelerini artırma baskısı altına girdi. Nükleer silahların doğu kanadına doğru kayma ihtimali, NATO savunma politikalarındaki radikal değişimi netleştirdi. Taraflar, Avrupa ülkelerinin artan savunma yükümlülüklerini nükleer güvence karşılığında kabul etmeye yöneldiğini raporladı. Washington tarafı henüz nihai bir resmi anlaşma duyurmadı.