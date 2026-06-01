CHP'li 111 milletvekilinden 12 Temmuz'da olağanüstü kurultay çağrısı

Aralarında CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in de bulunduğu 111 milletvekilinin imzasıyla yayımlanan ortak açıklamada, partinin Anayasa'ya ve hukuk devleti ilkelerine aykırı olduğu belirtilen mahkeme kararlarıyla şekillendirilmesinin kabul edilmeyeceği ifade edildi.

Açıklamada, partinin yönüne, rotasına, kaderine ve yönetimine karar verecek yegane gücün, üyeler arasından seçimlerle belirlenen delegeler olduğu vurgulandı.

Yaşanan krizin ülkeye ve partiye daha fazla zarar vermemesi için olağanüstü kurultayın en kısa sürede toplanması gerektiği belirtilen açıklamada, CHP'nin aynı zamanda 25 Temmuz 2026 tarihine kadar kurultay yapmaması halinde seçimlere girememe riskiyle karşı karşıya bulunduğu kaydedildi.

Bu kapsamda, CHP'nin iradesinin yeniden ve tartışmasız biçimde ortaya konulması amacıyla Olağanüstü Kurultay'ın 12 Temmuz 2026 Pazar günü toplanması çağrısında bulunulan açıklamada, "Kurucumuz Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere emaneti olan Cumhuriyet'e, demokrasiye ve partimize sonuna kadar sahip çıkacağımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz." ifadelerine yer verildi.

Ortak açıklamaya CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yanı sıra CHP Grup Başkanvekilleri Murat Emir, Gökhan Günaydın ve Ali Mahir Başarır ile toplam 111 milletvekili imza attı.