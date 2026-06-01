İran savaşın başından bu yana 20 ABD askeri tesisine derin hasar verdi

BBC tarafından analiz edilen uydu görüntüleri, İran saldırılarının şubat ayı sonundan itibaren 20 ABD askeri tesisinde hasara yol açtığını gösteriyor. Tahran yönetimi, sekiz farklı Ortadoğu ülkesindeki ABD üslerini ve ortak askeri tesisleri hedef aldı. Saldırılar, gelişmiş hava savunma sistemleri, yakıt ikmal uçakları ve radarlarda milyonlarca dolarlık hasar yarattı.

Pentagon, Epic Fury Operasyonu kapsamında İran içinde 13 binden fazla hedefi vurduğunu açıkladı. İran saldırıları ise Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Kuveyt, Irak, Ürdün, Bahreyn ve Umman’daki tesisleri etkiledi. Bazı analistler vurulan üs sayısının 28’e kadar çıkabileceğini belirtiyor.

İran saldırıları üç THAAD bataryasını tahrip etti

Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki Al Ruwais ve Al Sader hava üsleri ile Ürdün’deki Muwaffaq Salti Hava Üssü’nde üç adet anti-balistik füze bataryası kullanılamaz hale geldi. İran saldırıları sonucu hasar gören THAAD sistemlerinin her birinin üretim maliyeti yaklaşık 1 milyar dolar seviyesinde bulunuyor. ABD’nin dünya genelinde sadece sekiz adet THAAD bataryası bulunuyor. Her batarya yaklaşık 100 askeri personel tarafından işletilirken, ateşlenen her önleyici füze 12.7 milyon dolara mal oluyor.

(THAAD, ABD yapımı, balistik füzeleri atmosfer içi ve hemen dışında "vurarak imha" prensibiyle durduran yüksek irtifa bir hava savunma sistemi olarak biliniyor)

İrlanda Savunma Kuvvetleri eski Komutanı Koramiral Mark Mellett, BBC Verify’a yaptığı açıklamada bu bataryaların “son derece karmaşık” bir bölgesel savunma ağının merkezinde olduğunu söyledi. Mellett, İran saldırılarıyla vurulan sistemlerin hızlı veya kolay bir şekilde değiştirilemeyeceğini vurguladı.

Uydu görüntüleri Suudi Arabistan’daki ağır hasarı doğruladı

Suudi Arabistan’daki Prince Sultan Hava Üssü’nde İran saldırıları sonucu yakıt ikmal ve gözetleme uçakları ağır hasar aldı. MAIAR analistleri, hasar gören uçaklardan birini E-3 Sentry gözetleme uçağı olarak tanımladı. ABD medyası, bu uçağın yenilenme maliyetinin 700 milyon dolara kadar çıkabileceğini bildirdi.

Uydu görüntülerinde, üssün birden fazla kez vurulduğu ve hasar gören uçaklar ile duman çıkaran kraterlerin net bir şekilde görüldüğü belirtiliyor. İran saldırıları ayrıca Kuveyt’teki Ali Al Salem Hava Üssü ve Camp Arifjan tesislerini de hedef aldı.

İran saldırıları 42 hava aracını imha etti veya hasara uğrattı

MAIAR analistleri, Ali Al Salem Hava Üssü’nde yakıt depolama sığınaklarının, uçak hangarlarının ve asker konaklama tesislerinin yok edildiğini tespit etti. Janes savunma istihbarat şirketi, Camp Arifjan’da uydu iletişim donanımlarında kapsamlı hasar belirledi. Pentagon’un mayıs ayı raporu, Epic Fury Operasyonu’nun toplam maliyetini 29 milyar dolar olarak hesapladı. Demokrat siyasetçiler bu rakamın eksik olduğunu savunuyor.

Rapor, şubat ayından bu yana en az 42 hava aracının imha edildiğini veya hasar gördüğünü ortaya koydu. İran saldırıları sonucu F-15 ve F-35 savaş uçakları, 24 adet MQ-9 Reaper insansız hava aracı ve bir adet A-10 saldırı uçağı kullanılamaz hale geldi. ABD ordusunun pahalı ekipmanlarına karşılık İran’ın ucuz ve kolayca yenilenebilen insansız hava araçları kullandığı belirtiliyor.

Taktik değişimi ve askeri tesislerin savunmasızlığı

Stimson Center analisti Dr. Kelly Grieco, İran saldırılarının taktiklerinin savaş boyunca evrildiğini anlattı. Grieco, İran’ın açılış salvolarının hacim odaklı olduğunu ve hava savunmalarını sayıca ezmeyi hedeflediğini belirtti. Tahran yönetiminin günler içinde daha küçük ve hassas hedefli vuruşlara geçtiğini ekledi.

MAIAR analisti, ABD ordusunun “savaşın başlarında bir dereceye kadar rehavete kapıldığını” söyledi. Uçakların İran insansız hava araçları ve füzelerinin menzilinden zamanında çıkarılmadığı belirtildi. İran saldırıları öncesinde Prince Sultan üssünün daha önce de ateş altında kaldığı ifade ediliyor.

Kırılgan ateşkes ve stok yenileme sorunu

İran lideri Mojtaba Hamaney, “bölge ülkelerinin artık Amerikan üsleri için kalkan görevi görmeyeceğini” ilan etti. Hamaney, Amerika’nın artık bölgede askeri üs kurmak için güvenli bir yeri kalmadığını savundu. İran Devrim Muhafızları perşembe günü, ABD’nin güney İran’a düzenlediği yeni saldırılara misilleme olarak bölgedeki bir Amerikan üssünü hedef aldığını duyurdu.

Dr. Grieco, mevcut çatışmanın ABD ve ortaklarının hava savunma stoklarını önemli oranda tükettiği uyarısında bulundu. Stokların hızlı bir şekilde yenilenmesi için bir yol bulunmadığını belirten analist, olası yeni bir İran saldırısının çatışmanın başlangıcına kıyasla çok daha az önleyici füze ile karşılaşacağını söyledi. ABD’li bir savunma yetkilisi, “operasyonel güvenlik gerekçeleri” öne sürerek BBC Verify’ın bulgularını yorumlamayı reddetti.