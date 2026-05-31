Güneydoğu'yu İskenderun Limanı'na bağlayacak proje: 1 saatlik yol 5 dakikaya düşecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Hatay'da yapımı süren Dörtyol-Hassa Demiryolu ve Otoyolu Projesi kapsamında Amanos Dağları'nın altından geçecek dev tünellerle Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ni İskenderun Limanı'na en kısa güzergahtan bağlayacaklarını bildirdi. Bakan Uraloğlu, projeyle birlikte bölgenin üretim, ticaret ve lojistik kapasitesinin önemli ölçüde artacağını söyledi.

"Amik Ovası'na ulaşım bir saatten 5 dakikaya düşecek"

Hatay'da yükselen Amanos Tünelleri Projesi'nin yalnızca bir ulaşım yatırımı olmadığını vurgulayan Uraloğlu, "Bu proje ile Türkiye'nin üretim gücü denizle daha hızlı buluşacak, limanlarımızın hinterlandı genişleyecek. Amik Ovası'nın tarımsal üretimini, Güneydoğu Anadolu'nun sanayi ve ihracat kapasitesiyle birlikte İskenderun Limanı'na daha hızlı ulaştıracağız Amik Ovası'na ulaşım bir saatten 5 dakikaya düşecek" açıklamasında bulundu.

Dünyanın ilk fonksiyonel üçlü tüp projesi

Proje kapsamında Amanos Dağları'nın altından geçecek şekilde her biri yaklaşık 20 kilometre uzunluğunda 2 karayolu ve 1 demiryolu tüneli inşa edileceğini belirten Uraloğlu, "Toplam uzunluğu 60 kilometreyi bulan tünellerimiz, dünyanın ilk fonksiyonel üçlü tüp projesi olacak" ifadelerini kullandı.

Uraloğlu, proje ile demiryolu hattının toplam 55 kilometre, 4 şeritli otoyolun ise 25 kilometre uzunluğunda planlandığını kaydetti. İlk etapta Amanos geçişini sağlayacak tünel yapılarının hayata geçirileceğini ifade eden Uraloğlu, karayolu bağlantısının Toprakkale-İskenderun Otoyolu'ndan ayrılarak Dörtyol üzerinden Hassa'ya bağlanacağını söyledi.

Sanayi merkezleri İskenderun Limanı'na daha hızlı erişecek

Uraloğlu, Amanos Dağları'nın kuzey ve güney uçlarından sağlanan mevcut ulaşımın önemli ölçüde kısalacağını ifade ederek, "Kilis-Osmaniye-İskenderun güzergâhı 38,3 kilometre, Kırıkhan-İskenderun-Dörtyol güzergâhı 15,27 kilometre, Nurdağı-Osmaniye-Dörtyol güzergâhı ise 20,6 kilometre kısalacak. Dörtyol-Kırıkhan-Hassa arasındaki ulaşım mesafesi 53,4 kilometre azalacak. Payas-Fevzipaşa arasındaki demiryolu hattında da yaklaşık 30 kilometrelik kısalma sağlayacağız" diye konuştu.

Proje ile Gaziantep'in Mersin ve İskenderun bağlantılarının önemli ölçüde hızlanacağını vurgulayan Uraloğlu, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu'daki üretim merkezlerinin İskenderun Limanı üzerinden dünya pazarlarına daha güçlü şekilde entegre olacağını söyledi.

Bölgenin afetlere direnci artacak

Bölgenin afetlere karşı direncinin artacağını da söyleyen Uraloğlu, "Depreme karşı dirençli yeni karayolu ve demiryolu altyapıları kuruyoruz. Bu proje ile afet durumlarında da kesintisiz ulaşım kapasitesini güçlendireceğiz" şeklinde konuştu.

İskenderun Körfezi çevresindeki mevcut ve yeni liman yatırımlarının lojistik kapasitesini artıracaklarını belirten Uraloğlu, Hassa bölgesinin yeni lojistik ve depolama alanlarıyla ekonomik açıdan önemli bir merkez haline geleceğini ifade etti.

1,55 milyar euroluk finansman sağlandı

Proje kapsamında toplam 1,55 milyar euroluk finansman temin edildiğini belirten Uraloğlu, sürecin tamamlanmasıyla birlikte İskenderun Limanı'nın Doğu Akdeniz'in en önemli ticaret merkezlerinden biri haline geleceğini söyledi.