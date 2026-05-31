Göktaşı patlaması ABD genelinde geniş bir alanda sarsıntıya yol açtı

Göktaşı patlaması Cumartesi günü yerel saatle 14.06 sularında ABD'nin New England bölgesinde büyük bir gürültü ve sarsıntı meydana getirdi. Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) gök cisminin atmosferde saatte 75 bin mil süratle ilerlediğini duyurdu. Araştırmacılar yüksek hızla hareket eden bu nesneyi geniş bir alev topu şeklinde sınıflandırıyor. Patlama anında ortaya çıkan muazzam enerji çevre eyaletlerde deprem etkisi yarattı.

Federal yetkililer yaşanan bu göktaşı patlaması sonrasında parçalanma anına dair önemli teknik veriler paylaştı. NASA uzmanları gök cisminin Massachusetts eyaletinin kuzeydoğusu ile New Hampshire eyaletinin güneydoğusu üzerinde infilak ettiğini bildirdi. Uzmanlar bu parçalanmanın yer yüzeyinden tam 40 mil yükseklikte gerçekleştiğini hesapladı. Atmosferik basınç ve yüksek hız nesnenin bütünlüğünü tamamen bozdu.

Göktaşı patlaması atmosferde devasa bir enerji açığa çıkardı

Bilim insanları infilak anında serbest kalan enerjinin boyutunu çarpıcı verilerle ortaya koydu. Havacılık dairesi bu göktaşı patlaması sırasında yaklaşık 300 ton TNT gücüne eşdeğer bir enerji salındığını tahmin ediyor. Devasa ses dalgaları ve sarsıntılar bu yüksek enerji çıkışından kaynaklanıyor. Atmosfer olayları uzmanları bu durumu bölgedeki en güçlü sonik patlamalardan biri olarak nitelendiriyor.

Meteoroloji uyduları da bu olağanüstü doğa olayını anlık olarak kaydetti. ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi (NOAA) bünyesindeki GOES-19 hava durumu uydusu Massachusetts sahili açıklarında bir parlama tespit etti. Uydunun üzerinde yer alan sabit şimşek haritalama sistemi göktaşı patlaması anını başarıyla doğruladı. Dijital sistemler patlamayı net bir ışık patlaması olarak veri tabanına işledi.

Atmosferik göktaşı patlaması uydular tarafından saniye saniye kaydedildi

Resmî kurumlar göktaşı patlaması kaynağına dair spekülasyonları engellemek adına hızlı açıklamalar yayımladı. NASA Sözcüsü bu alev topunun şu anda aktif olan herhangi bir meteor yağmuru ile bağlantısı bulunmadığını açıkladı. Yetkili kurum bunun tamamen doğal bir gök cismi olduğunu vurguladı. Bilim insanları bu olayın bir uzay çöpü veya yörüngeden çıkan yapay uydu sarsıntısı olmadığını kesin olarak ilan etti.

Yerel güvenlik birimleri ve acil durum ekipleri halktan gelen yoğun ihbarlar sonrasında alarma geçti. Watertown Polis Departmanı bölge sakinlerinden çok sayıda yüksek patlama sesi raporu aldıklarını bildirdi. Eyalet Kamu Güvenliği ve Güvenlik Müsteşarlığı da hem işitilebilir bir gürültü hem de zemin sarsıntıları yaşandığını doğruladı. Güvenlik ekipleri göktaşı patlaması nedeniyle herhangi bir can veya mal kaybı bildiriminde bulunmadı.

Federal kurumlar göktaşı patlaması sarsıntı hattını haritalandırdı

Amerika Birleşik Devletleri Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS) olayın teknik doğasını netleştiren bir rapor sundu. USGS uzmanları sarsıntının atmosferde infilak eden bir göktaşından kaynaklandığını saptadı. Gerçekleşen göktaşı patlaması neticesinde ses dalgalarının doğrusal bir hat boyunca ilerleyerek sarsıntı dalgaları ürettiğini açıklayan jeoloji mühendisleri, durumun klasik depremlerden ayrıştığını belirtti.