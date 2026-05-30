Bankalar ne zaman açılacak? 1 Haziran Pazartesi bankalar açık mı?

2026 yılında Kurban Bayramı arefesi 26 Mayıs Salı gününe denk geldi. Bankalar arefe günü öğle saatlerine kadar hizmet verirken, öğleden sonra itibarıyla resmi tatil uygulamasına geçti. Bayramın 1'inci günü 27 Mayıs Çarşamba, son günü ise 30 Mayıs Cumartesi olarak gerçekleşti.

Resmi tatil süresince kamu ve özel bankaların şubeleri kapalı kaldı. Ancak ATM'ler, mobil bankacılık ve internet bankacılığı hizmetleri kullanılmaya devam etti.

1 Haziran Pazartesi bankalar açık mı?

Evet. Kurban Bayramı tatilinin sona ermesinin ardından tüm banka şubeleri 1 Haziran 2026 Pazartesi günü normal mesai düzenine dönerek yeniden hizmet vermeye başlayacak. Bankalar sabah saatlerinden itibaren müşterilerini kabul edecek.

Bayram nedeniyle ertelenen birçok şube işlemi de 1 Haziran Pazartesi günü itibarıyla gerçekleştirilebilecek.

Bayram sonrası EFT ve havale işlemleri nasıl olacak?

Havale işlemleri aynı banka içerisinde bayram boyunca gerçekleştirilebildi. Ancak standart EFT işlemleri resmi tatil nedeniyle beklemeye alındı. Bayram süresince verilen EFT talimatları, bankaların açılmasıyla birlikte 1 Haziran Pazartesi günü işleme alınacak. FAST sistemi üzerinden yapılan para transferleri ise limitler dahilinde tatil boyunca devam etti.

Bankalar idari izin döneminde açık mıydı?

Kurban Bayramı nedeniyle kamu çalışanları için açıklanan idari izin uygulaması, bankaların çalışma düzenini etkilemedi. Bankalar yalnızca resmi tatil günlerinde kapalı kaldı. Bayram öncesindeki 25 Mayıs Pazartesi günü tüm bankalar normal çalışma saatleri içerisinde hizmet verdi.