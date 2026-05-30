Brent petrol 6 yılın en büyük aylık kaybını yaşadı

Uluslararası petrol referans fiyatı Brent, Mayıs ayında yüzde 19'un üzerinde değer kaybederek Mart 2020'den bu yana en kötü aylık performansını sergiledi. Piyasa aktörleri, ABD ile İran'ın Hürmüz Boğazı'nı yeniden ulaşıma açacak bir anlaşmaya yaklaştığı yönündeki beklentilerle fiyatlamalarını yönlendirdi.

ABD West Texas Intermediate ham petrolü Mayıs'ta yüzde 17'ye yakın geriledi. Bu düşüş, Nisan 2025'ten bu yana gözlenen en zayıf aylık performans oldu.

Cuma günü Başkan Trump, Beyaz Saray Durum Odası'nda İran ile bir anlaşma konusunda nihai kararını vereceğini açıkladıktan sonra fiyatlar düşüş yaşadı. WTI yüzde 1.73 kayıpla 87.36 dolardan kapanırken Brent yüzde 1.77 düşüşle 92.05 dolar seviyesine geriledi.

Trump'ın talepleri Tahran'ın daha önce reddettiği şartları içeriyor

Trump, İran'a yönelik bir dizi talebi sıraladı. Bu taleplerin geçmişte Tahran yönetimi tarafından reddedildiği biliniyor.

ABD başkanı, Tahran'ın asla nükleer silaha sahip olmayacağını kabul etmesi gerektiğini belirtti. Ayrıca İran'ın Hürmüz Boğazı'nı her iki yönde, herhangi bir geçiş ücreti alınmaksızın derhal serbest trafiğe açması gerektiğini vurguladı.

Trump, İran'ın boğazda kalan tüm mayınları temizlemeyi de kabul etmesi gerektiğini söyledi. İslam Cumhuriyeti ayrıca, geçen yıl ABD ve İsrail saldırıları sonucunda moloz altında kalan zenginleştirilmiş uranyumun ABD tarafından ortaya çıkarılmasına ve imha edilmesine izin vermek zorunda.

Müzakereciler 60 günlük mutabakat zaptı üzerinde çalıştı

ABD'li yetkililer CNBC'ye Perşembe günü yaptıkları açıklamada, müzakerecilerin ateşkesi uzatmak ve İran'ın nükleer programı hakkında müzakerelere başlamak için 60 günlük bir mutabakat zaptı (MOU) üzerinde anlaştığını bildirdi. Yetkililer, Trump'ın bu MOU'yu henüz onaylamadığını belirtti. Haberi ilk duyuran Axios oldu.

Analistler Hürmüz Boğazı anlaşmasını en kötü senaryo olarak tanımlıyor

Enerji analisti Rory Johnston, ABD-İran arasında uzatılmış bir ateşkesin enerji piyasaları için 'en kötü senaryo' olduğunu değerlendirdi. Hürmüz Boğazı üzerinden gerçekleşen petrol taşımacılığının yeniden başlaması, arz tarafında artış baskısı yaratarak fiyatları daha da aşağı çekebilir.

Trump'ın Beyaz Saray'da yapacağı toplantı öncesinde piyasalar, anlaşmanın gerçekleşme olasılığını fiyatlamaya devam ediyor. Ancak Trump'ın sıraladığı taleplerin Tahran tarafından daha önce reddedilmiş olması, anlaşma ihtimaline dair belirsizliği koruyor.

Hürmüz Boğazı, küresel petrol arzının yaklaşık yüzde 20'sinin geçtiği stratejik bir su yolu olarak kabul ediliyor. Boğazın herhangi bir kısıtlama olmaksızın açılması, petrol fiyatları üzerinde ek aşağı yönlü baskı oluşturabilir.