Sicilya mafyasının gizli serveti ortaya çıktı!

İtalyan mali polisinin yürüttüğü geniş kapsamlı soruşturma kapsamında, Sicilya mafyasının lideri Matteo Messina Denaro’ya bağlı olduğu belirlenen 200 milyon Euro'nun üzerindeki mal varlığına el konuldu.

Yetkililer, operasyonun yalnızca İtalya ile sınırlı olmadığını, İspanya, İsviçre, Lüksemburg, Cebelitarık ve Cayman Adaları’na kadar uzanan uluslararası bir para aklama ağının ortaya çıkarıldığını duyurdu.

Soruşturma kapsamında üç kişinin gözaltına alındığı, çok sayıda şirketin ve finansal yapının da incelemeye alındığı belirtildi.

Altın külçeler, lüks villalar ve milyonlarca Euro

Operasyonda 12 kilogram altın külçesi, milyonlarca euro nakit para, lüks saatler ve yaklaşık 20 yüksek değerli gayrimenkulün ele geçirildiği açıklandı.

Yetkililere göre söz konusu servetin büyük bölümü onlarca yıl boyunca uyuşturucu kaçakçılığı faaliyetlerinden elde edilen gelirlerin aklanmasıyla oluşturuldu. Paraların offshore şirketler ve karmaşık finansal ağlar aracılığıyla gizlendiği ifade edildi.

30 yıl kaçtı, ölümünden sonra serveti bulundu

Matteo Messina Denaro, Sicilya merkezli Cosa Nostra mafyasının en güçlü isimlerinden biri olarak görülüyordu. Yaklaşık 30 yıl boyunca yakalanmadan yaşamayı başaran mafya lideri, 2023 yılında Palermo’da sahte kimlikle tedavi gördüğü sırada yakalanmıştı.

Denaro, yakalanmasından kısa süre sonra cezaevinde kanser nedeniyle hayatını kaybetmişti. Ancak ölümünün ardından bile mali ağlarının aktif şekilde varlığını sürdürdüğü ortaya çıktı.

İtalya’dan mafyaya finansal savaş

İtalya Ulusal Anti-Mafya Savcılığı, mafyanın yalnızca suç örgütü üyelerini değil ekonomik gücünü de hedef alan yeni strateji izlediklerini açıkladı.

Cosa Nostra son yıllarda doğrudan şiddetten çok finansal yatırımlar, gayrimenkul projeleri ve uluslararası şirket ağları üzerinden faaliyet göstermeye başladı. Bu nedenle ele geçirilen servetin örgüte vurulan en ağır darbelerden biri olduğu belirtiliyor.

Avrupa genelinde yeni operasyonlar gelebilir

Soruşturmanın ilerlemesiyle birlikte Avrupa’daki başka şirketler ve finansal bağlantılar üzerinde de yeni incelemeler başlatılabileceği belirtiliyor.

İtalyan yetkililer, mafya kaynaklı kara para ağlarının tamamen ortaya çıkarılması için uluslararası iş birliğinin sürdüğünü vurgularken, ele geçirilen servetin toplam değerinin önümüzdeki süreçte daha da artabileceği ifade ediliyor.