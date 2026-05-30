Münih Havalimanı drone alarmı nedeniyle uçuşları geçici olarak askıya aldı

Almanya genelinde hava yolu taşımacılığını sekteye uğratan güvenlik ihlalleri, küresel lojistik ve havacılık hisselerini baskı altına alıyor. Bavyera eyaletindeki en büyük lojistik merkezi olan Münih Havalimanı insansız hava araçlarının yarattığı riskler nedeniyle operasyonlarını geçici olarak tamamen durdurdu.

Yetkililer, sabah saatlerinde hava sahasında tespit edilen yasa dışı uçuş faaliyetleri sonrasında tüm uçak trafiğini askıya alma kararı aldı. Hava trafiğinin kesilmesi, Avrupa genelindeki havayolu şirketlerinin endeks değerlerinde ve operasyonel kar marjlarında ani dalgalanmaları beraberinde getirdi.

Emniyet birimleri havalimanı çevresinde geniş çaplı bir inceleme operasyonu yürütüyor. Bild gazetesine konuşan emniyet sözcüsü Stefan Bayer, pilotların sabah saat dokuz sularında şüpheli bir uçan nesne fark ettiğini açıkladı. Sözcü Bayer, terminal yakınlarında izinsiz bir drone uçurulduğuna dair güçlü emareler bulunduğunu belirtti. Güvenlik birimleri şüpheli hava aracını ve bu aracı kontrol eden kişileri tespit etmek amacıyla bölgeye polis ekipleri ve arama helikopterleri sevk etti.

Münih Havalimanı operasyonel aksamalara sahne oluyor

Küresel havacılık uzmanları, Münih Havalimanı gibi ana aktarma merkezlerinde yaşanan birkaç saatlik kesintilerin dahi milyonlarca avroluk zarara yol açtığını vurguluyor.

Alman hava sahası otoriteleri yolcu güvenliğini maksimum düzeyde korumak için operasyonları askıda tutmaya devam ediyor. Güvenlik çemberinin ne zaman kaldırılacağı ve uçuş hatlarının ne zaman normale döneceği henüz netlik kazanmadı. Sektör analistleri, Münih Havalimanı üzerindeki bu tür krizlerin havayolu taşımacılığı sigorta maliyetlerini de olumsuz etkileyebileceğini öngörüyor.