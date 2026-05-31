Denizli’de facia: Yolcu otobüsü alev aldı, 8 kişi yaşamını yitirdi

Gece saat 01.40 sıralarında Denizli-Aydın Otoyolu’nun Sarayköy ilçesi yakınlarında meydana gelen kazada İzmir-Antalya seferini gerçekleştiren, Mustafa Fevzi Mertun’un (50) kullandığı yolcu otobüsü, Tırkaz Mahallesi mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.

Çarpmanın ardından otobüste yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler aracı sararken, çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri yönlendirildi.

8 kişi hayatını kaybetti

Otobüsten kendi imkanlarıyla çıkabilen yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapıldı. İtfaiye ekiplerinin yangını söndürmesinin ardından gerçekleştirilen incelemelerde, sürücü Mustafa Fevzi Mertun ile yabancı uyruklu bir kişi ve 9 aylık bir bebeğin de aralarında bulunduğu toplam 8 kişinin yaşamını yitirdiği tespit edildi. Kazada 33 kişi de yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla Denizli ve Sarayköy’deki çeşitli hastanelere sevk edildi. Hayatını kaybedenlerin cenazeleri ise olay yeri inceleme çalışmalarının tamamlanmasının ardından otobüsten çıkarılarak Denizli Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığı morguna götürüldü.

Bazı yolcular sıkışarak can verdi

Otobüste 1’i bebek olmak üzere 38 yolcu ile 3 görevlinin bulunduğu belirtildi. İlk değerlendirmelere göre, kazanın ardından çıkan yangın sırasında yaşanan panikte bazı yolcuların çıkış kapılarında oluşan yoğunluk nedeniyle sıkışarak hayatını kaybettiği belirlendi.

Belirlemelere göre kazada hayatını kaybedenlerin 50 yaşındaki kaptan şoför Mustafa Fevzi Mertun, Merve Erik, Hayriye Arıkan, Civan Şen, Şen’in 9 aylık oğlu Eyüp Miraç Şen, Zehra Eyiol, Fatma Kartal ve Kırgız uyruklu Gültilay Bığa oldukları öğrenildi.

Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.