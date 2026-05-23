Kadıköy’de direksiyon başında fenalaştı: Otomobil takla attı
Kadıköy D-100 yan yolda seyir halindeki otomobilin sürücüsü direksiyon başında rahatsızlanınca kontrolden çıkan araç önce başka bir otomobile çarptı, ardından takla attı. Yaralanan sürücü hastaneye kaldırılırken, kaza anı araç kamerasına saniye saniye yansıdı.
Bu site deneyimlerinizi kişiselleştirmek amacıyla KVKK ve GDPR uyarınca çerez(cookie) kullanmaktadır. Bu konu hakkında detaylı bilgi almak için çerez politikası ve aydınlatma metni sayfalarını gözden geçirebilirsiniz. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.