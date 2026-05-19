İznik’te erik bereketi: Rekolte 4 kat arttı, çiftçi davul zurnayla hasada çıktı
Bursa’nın İznik ilçesinde sezonun ilk erik hasadı renkli görüntülere sahne oldu. Geçen yıl don nedeniyle yok denecek kadar az ürün alınan erikte bu sezon rekolte 4 kat artınca üreticiler davul zurna eşliğinde tarlada göbek atarak hasat yaptı. Tarlada kilosu 80 TL’den alıcı bulan eriğin pazarda 120 TL’ye kadar çıkması bekleniyor.
