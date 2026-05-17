ABD'de uçaklar havada çarpıştı! Pilotlar son anda kurtuldu

ABD’nin Idaho eyaletinde bir askeri üste düzenlenen “Gunfighter Skies” hava gösterisi sırasında yaşanan çarpışma paniğe neden oldu. Uçaktaki dört mürettebatın fırlatma koltuklarıyla kurtulduğu bildirildi.

ABD’nin Idaho eyaletinde bulunan bir askeri üste düzenlenen “Gunfighter Skies” adlı hava gösterisi sırasında kaza yaşandı. Üs yetkililerinden Antwain Hanks, kazanın havada meydana gelen bir çarpışma sonucu gerçekleştiğini açıkladı.

Olayın ardından bölgeye çok sayıda kurtarma ve acil müdahale ekibi sevk edilirken, kaza alanında hızlı şekilde çalışma başlatıldı. Kazanın yaşandığı anlarda gökyüzünde dört paraşütün açıldığı görüldü.

Yetkililer, uçakta bulunan dört mürettebatın fırlatma koltuklarını kullanarak uçaktan güvenli şekilde ayrıldığını belirtti.

Öte yandan “Gunfighter Skies” hava gösterisinin sekiz yıl aranın ardından yeniden düzenlendiği kaydedildi. Etkinlikte daha önce 2018 yılında bir yamaç paraşütü pilotu hayatını kaybetmiş, 2003 yılında yaşanan başka bir kazada ise düşen uçağın pilotu fırlatma koltuğu sayesinde kurtulmuştu.

Kaynak: HABER MERKEZİ
