Metrobüs hattına giren yavru kediler son anda kurtarıldı
Avcılar'da Saadetdere ile Şükrübey metrobüs durakları arasında hat içine giren iki yavru kedi, İETT ekiplerinin koordineli müdahalesiyle kurtarıldı. Kontrol merkezi kameraları, bir metrobüs şoförünün dikkati ve yolcu ihbarı sayesinde fark edilen kedilerin E-5 karayoluna çıkmaması için bölgede kontrollü geçiş uygulandı. Güvenlik kameralarına da yansıyan operasyon sonucu yavru kediler güvenli şekilde bulunduğu alandan çıkarılırken, olay İETT personeli arasında sevinçle karşılandı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı - İHA