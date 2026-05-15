Sahte emniyet müdürü vurgunu: Çifte 50 milyon TL’lik dolandırıcılık
Antalya merkezli 8 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, kendilerini emniyet müdürü olarak tanıtıp bir çifti yaklaşık 50 milyon TL dolandırdığı öne sürülen 15 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 14’ü tutuklanırken, operasyon kapsamında 1 daire, 3 araç ve 1 milyon TL nakit paraya el konuldu.
