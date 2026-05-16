Samsun'da bir eve İHA isabet etti

Samsun’un İlkadım ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen olayda, düştüğü öne sürülen bir insansız hava aracı mahallede korku ve paniğe yol açtı. Olay nedeniyle 3 evde maddi zarar oluşurken, ekipler bölgede detaylı inceleme başlattı.

Olayın, İlkadım ilçesinde sabah saat 06.30 sıralarında yaşandığı öğrenildi. Şiddetli bir gürültüyle uyanan mahalle sakinleri, ilk etapta bölgede doğal gaz patlaması meydana geldiğini düşündü. Gürültünün ardından çevredeki bazı evlerin camlarının kırıldığı ve çeşitli noktalarda hasar oluştuğu belirlendi.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Güvenlik önlemleri alan ekipler, yaklaşık 25 kilogram ağırlığında olduğu değerlendirilen insansız hava aracına ait parçaları topladı. Olayda herhangi bir yaralanmanın yaşanmadığı bildirildi.

Teknik inceleme sürüyor

Yaşanan olay mahallede kısa süreli paniğe neden olurken, polis ekiplerinin olayla ilgili çalışma başlattığı belirtildi. Yaklaşık 1 metre kanat açıklığına sahip olduğu ifade edilen ve ayrı bir kuyruk bölümünün bulunduğu insansız hava aracının hangi kuruma ait olduğu ile düşüş sebebinin yapılacak teknik inceleme sonrası netleşeceği aktarıldı.

Mahalle sakinlerinden Fatma Çakır, yaşadığı korkuyu şu sözlerle anlattı:

"Patlama sesi duydum ve korktum. Bende panik atak var. Hemen cama çıktım. Dışarıya baktım ve karşı ki binada dumanlar çıkıyor. Doğal gaz patladı zannettik. Çok acayip bir ses yaptı. Çok korktuk."