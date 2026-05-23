3 metrelik yılan mahalleyi alarma geçirdi! Evin temeline girip kayboldu
Muş’un Hasköy ilçesinde bir evin çevresinde görülen yaklaşık 3 metrelik yılan mahallede korku dolu anlar yaşattı. İtfaiye ekiplerinin yakalamaya çalıştığı yılan, evin temelindeki deliğe girerek gözden kayboldu.
Bu site deneyimlerinizi kişiselleştirmek amacıyla KVKK ve GDPR uyarınca çerez(cookie) kullanmaktadır. Bu konu hakkında detaylı bilgi almak için çerez politikası ve aydınlatma metni sayfalarını gözden geçirebilirsiniz. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.