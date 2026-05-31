İran ordusu Hürmüz Boğazı geçişlerinde tam yetki ilan etti

İran Hatemül Enbiya Merkez Karargahı, ülke silahlı kuvvetlerinin Hürmüz Boğazı yönetiminde tam yetki uyguladığını resmen duyurdu. Askeri yönetim, stratejik su yolundan geçiş yapan tüm gemilerin sadece ordunun belirlediği kurallara uymasını zorunlu kıldı.

Cumartesi gecesi yayımlanan bildiride yetkililer, su yolundaki entegre yönetim mekanizmasının devreye girdiğini açıkladı. Bölgedeki ticari gemiler ve petrol tankerleri Hürmüz Boğazı üzerinden geçerken sadece önceden belirlenen deniz rotalarını kullanacak.

Hürmüz Boğazı rotalarında Devrim Muhafızları onayı

Deniz araçlarının tamamı geçiş öncesinde Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetlerinden doğrudan yetki belgesi ve onay alacaktır. Karargah yönetimi, belirlenen askeri kurallara uymayan tüm gemilerin geçiş güvenliğinin ciddi riskler altına gireceğini net bir dille uyardı.

İran silahlı kuvvetleri, Hürmüz Boğazı üzerindeki deniz trafiğini veya entegre yönetimi bozmaya yönelik her türlü girişime anında karşılık verecektir. İran ordusu, bölgedeki yabancı askeri gemilerin müdahale girişimlerini doğrudan hedef alacağını ilan etti. Uluslararası sevkiyat rotalarında seyahat eden tüm ticari petrol tankerleri yeni operasyonel askeri mevzuata eksiksiz uymak zorundadır.