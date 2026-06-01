Buca Belediyesi'ne operasyon: Belediye başkanı ve eski başkan gözaltında

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinasyonunda Buca Belediyesi'ne yönelik operasyon başlatıldı. Sabah saatlerinde gerçekleştirilen operasyon kapsamında çok sayıda kişi hakkında gözaltı işlemi uygulandı.

Edinilen bilgilere göre, gözaltına alınanlar arasında Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, bir önceki dönem Belediye Başkanı Erhan Kılıç ve CHP'nin eski ilçe başkanlarından biri de yer alıyor. Operasyonun mali suçlarla ilgili birimler tarafından yürütüldüğü ve belediye binasında arama çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

İki dönemi kapsadığı belirtiliyor

Operasyonun hem mevcut Belediye Başkanı Görkem Duman'ın görev yaptığı dönemi hem de eski Belediye Başkanı Erhan Kılıç'ın görev süresini kapsadığı ifade edildi. Bu kapsamda belediyedeki bazı uygulamalara ilişkin yürütülen soruşturmalar çerçevesinde işlem yapıldığı kaydedildi.

Soruşturmalar ve incelemeler gündeme gelmişti

Buca Belediyesi son dönemde çeşitli iddialar ve incelemelerle gündeme gelmişti. Özellikle kamuoyunda "bankamatik personel" olarak adlandırılan, işe gitmeden maaş aldıkları öne sürülen bazı kişilerle ilgili iddialar tartışma konusu olmuştu. Söz konusu iddialar belediye meclisinde de gündeme taşınmıştı.

Öte yandan belediyede daha önce çeşitli konularda soruşturmalar açıldığı ve bazı incelemeler kapsamında müfettişlerin görev yaptığı da biliniyor.