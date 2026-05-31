Ermenistan seçimleri anket sonuçlarına göre Başbakan Nikol Paşinyan liderliğindeki Sivil Sözleşme Partisi kararsız seçmenler dağıtıldıktan sonra yüzde 65 oy oranı ile yeni parlamentoda büyük bir çoğunluk elde ediyor.

Breavis araştırma şirketinin 5 ila 11 Mayıs tarihleri arasında 1551 katılımcı ile gerçekleştirdiği kamuoyu yoklaması Ermenistan seçimleri öncesinde iktidar partisine rakipleri karşısında çok net bir üstünlük sağlıyor. Dağınık yapıdaki muhalefet bloklarının ve Rusya destekli hareketlerin hiçbirinin oy oranı ankette yüzde 12 barajını aşamıyor.

Seçmenler 7 Haziran pazar günü gerçekleşecek olan Ermenistan seçimleri kapsamında sandık başına giderek Güney Kafkasya ülkesinin Batı yanlısı yeni stratejik rotasını oylayacak. Sivil Sözleşme Partisi sandıktan anketlerde öngörülen ezici güçle çıkarsa Paşinyan hükümeti ülkenin Avrupa Birliği entegrasyon sürecini resmen hızlandıracak. Sandıktan çıkacak güçlü yetki Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile geçen yıl Beyaz Saray'da imzalanan ve bölgede onlarca yıldır süren çatışmaları bitiren tarihi Karabağ barış anlaşmasını da tamamen güvence altına alacak.

Ermenistan seçimleri öncesinde Rusya ticari ve diplomatik yaptırımları devreye alıyor

Moskova yönetimi Ermenistan seçimleri yaklaşırken Yerevan üzerindeki ekonomik ve diplomatik baskıyı en üst seviyeye çıkarıyor. Rusya Dışişleri Bakanlığı cumartesi günü resmi bir açıklama yayımlayarak Büyükelçi SP Kopyrkin'i istişarelerde bulunmak üzere acil koduyla Moskova'ya geri çağırdığını duyurdu. Kremlin söz konusu kararın hemen ardından Ermenistan menşeli bazı taze meyve ve sebze ürünlerinin Rusya pazarına girişine geçici kısıtlamalar getirdi. Rus yetkililer yakın dönemde Ermeni maden suları, şarapları ve konyakları için de benzer ithalat yasakları uygulamıştı.

Yaklaşık 3 milyon toplam nüfusa sahip olan Ermenistan geçen yıl tükettiği doğalgazın yüzde 80'inden fazlasını doğrudan Rusya'dan tedarik etti. Moskova Ermenistan seçimleri öncesinde ülkeye sağladığı ucuz doğalgaz ve petrol sevkiyatını tamamen durdurma tehdidini masada tutuyor. Beş eski Sovyet ülkesinin tek bir entegre pazar ve serbest ticaret bölgesi olarak faaliyet gösterdiği Avrasya Ekonomik Birliği AEB liderleri de Astana zirvesinde ortak bir bildiri yayımlayarak Ermenistan'ın Avrupa Birliği planlarının üye ülkelerin ekonomik güvenliği için ciddi riskler doğurduğunu açıkladı.

Rusya, Belarus, Kazakistan ve Kırgızistan liderleri Yerevan yönetimini AEB ile Avrupa Birliği arasında en kısa sürede bir ulusal referandum düzenlemeye davet ediyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Astana'daki zirvede gazetecilere yaptığı açıklamada Ukrayna krizinin de zamanında ülkenin Avrupa Birliği'ne katılma girişimleriyle başladığını iddia etti. Ermenistan seçimleri sürecinde yoğunlaşan çok yönlü yaptırımlar ve siyasi baskılar ülkenin gelecekteki ittifak tercihlerini doğrudan engellemeyi amaçlıyor.

Küresel güçlerin açıklamaları sahada ittifak savaşlarına dönüşüyor

Kremlin tarafından uygulanan sert ekonomik tedbirlerden bir gün önce Trump, Başbakan Nikol Paşinyan'a yönelik tam desteğini açıkça ilan etti. Trump yaptığı resmi açıklamada Ermeni lideri büyük bir dost ve yönetici olarak nitelendirerek Paşinyan'ın Ermenistan'ı güçlü, zengin ve son derece güvenli bir ülke haline getirdiğini vurguladı. Yapılan üst düzey açıklama Ermenistan seçimleri arifesinde Washington ile Moskova arasındaki bölgesel nüfuz mücadelesinin ne kadar keskinleştiğini gösteriyor.

Reuters haber ajansı cumartesi günü yayımladığı istihbarat raporlarında Batılı güvenlik kaynaklarına dayanan çok kritik bir planı deşifre etti. Rusya yönetimi Ermenistan seçimleri sandık sonuçlarını kendi lehine değiştirmek amacıyla Rusya topraklarında yerleşik olan on binlerce Ermenistan vatandaşını organize şekilde sandıklara taşımayı planlıyor. Kremlin ayrıca Ermenistan seçimleri takvimi boyunca Paşinyan hükümetini zayıflatmak ve Moskova yanlısı muhalif adayları öne çıkarmak adına örtülü operasyonlar ve geniş kapsamlı dezenformasyon kampanyaları yürütüyor.