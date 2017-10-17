ABD Dışişleri Sözcüsü: Türkiye ile ilişkilerimiz karmaşık
ABD Dışişleri Sözcüsü, "Türkiye ile ilişkilerimiz karmaşık. 2 çalışanımız tutuklu, terörle suçlanıyor.Türk Hükümeti hala kanıt göstermedi" açıklamasında bulundu.
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, Türkiye ile ABD arasında yaşanan gerginliğe ilişkin açıklamalarda bulundu.
Nauert yaptığı açıklamada, "Türkiye ile ilişkilerimiz karmaşık. 2 çalışanımız tutuklu, terörle suçlanıyor. Türk Hükümeti hala kanıt göstermedi" ifadelerini kullandı.