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ABD Dışişleri Sözcüsü: Türkiye ile ilişkilerimiz karmaşık

ABD Dışişleri Sözcüsü, "Türkiye ile ilişkilerimiz karmaşık. 2 çalışanımız tutuklu, terörle suçlanıyor.Türk Hükümeti hala kanıt göstermedi" açıklamasında bulundu.

ABD Dışişleri Sözcüsü: Türkiye ile ilişkilerimiz karmaşık
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ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, Türkiye ile ABD arasında yaşanan gerginliğe ilişkin açıklamalarda bulundu.

Nauert yaptığı açıklamada, "Türkiye ile ilişkilerimiz karmaşık. 2 çalışanımız tutuklu, terörle suçlanıyor. Türk Hükümeti hala kanıt göstermedi" ifadelerini kullandı.

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