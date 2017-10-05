ABD Elçiliği: Çalışanların tutuklanmasından rahatsızız

05 Ekim 2017

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği bir çalışanının gözaltına alınmasıyla ilgili açıklama yaptı. ABD Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada, "Çalışanların tutuklanmasından rahatsızız" denildi.

Ankara Büyükelçiliğİ'nden yapılan açıklama şu şekilde:

"Amerikan hükümeti, ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu'nda görevli bir yerel çalışanın 4 Ekim tarihinde tutuklanmasından ve Türk hükümeti kaynakları tarafından sızdırılan ve görünüşe göre bu çalışanın hukuka dayalı bir mahkeme yerine medyada yargılanmasının amaçlanmasından büyük bir rahatsızlık duymaktadır. "

ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi tutuklandı

Kaynak: DHA