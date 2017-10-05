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ABD Elçiliği: Çalışanların tutuklanmasından rahatsızız

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği çalışanının gözaltına alınmasından rahatsız olduğunu açıkladı

ABD Elçiliği: Çalışanların tutuklanmasından rahatsızız
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ABD'nin Ankara Büyükelçiliği bir çalışanının gözaltına alınmasıyla ilgili açıklama yaptı. ABD Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada, "Çalışanların tutuklanmasından rahatsızız" denildi.

Ankara Büyükelçiliğİ'nden yapılan açıklama şu şekilde:

"Amerikan hükümeti, ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu'nda görevli bir yerel çalışanın 4 Ekim tarihinde tutuklanmasından ve Türk hükümeti kaynakları tarafından sızdırılan ve görünüşe göre bu çalışanın hukuka dayalı bir mahkeme yerine medyada yargılanmasının amaçlanmasından büyük bir rahatsızlık duymaktadır. "

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Kaynak: DHA

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