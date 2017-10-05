ABD Elçiliği: Çalışanların tutuklanmasından rahatsızız
ABD'nin Ankara Büyükelçiliği çalışanının gözaltına alınmasından rahatsız olduğunu açıkladı
ABD'nin Ankara Büyükelçiliği bir çalışanının gözaltına alınmasıyla ilgili açıklama yaptı. ABD Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada, "Çalışanların tutuklanmasından rahatsızız" denildi.
Ankara Büyükelçiliğİ'nden yapılan açıklama şu şekilde:
"Amerikan hükümeti, ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu'nda görevli bir yerel çalışanın 4 Ekim tarihinde tutuklanmasından ve Türk hükümeti kaynakları tarafından sızdırılan ve görünüşe göre bu çalışanın hukuka dayalı bir mahkeme yerine medyada yargılanmasının amaçlanmasından büyük bir rahatsızlık duymaktadır. "
ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi tutuklandı
Kaynak: DHA