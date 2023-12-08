ABD'de istihdam kasımda beklenenden fazla arttı

ABD Çalışma Bakanlığı, kasım ayına ilişkin istihdam raporunu açıkladı. Buna göre, ülkede tarım harici sektörlerde istihdam kasımda 199 bin kişi arttı. Piyasa beklentilerinin üzerinde artış kaydeden tarım dışı istihdam verisinin, bu dönemde 180 bin kişi artması öngörülüyordu.

Kasım ayında istihdam, sağlık hizmetleri ve kamu sektörlerinde artış gösterdi. İmalat sektöründe de grevdeki işçilerin işlerine geri dönmesiyle artış kaydedildi. İstihdam, perakende ticaret sektöründe ise azaldı. Tarım dışı istihdama ilişkin eylül ayı verisinde ise revizyona gidildi. Buna göre, tarım dışı istihdamdaki artış, eylül için 297 binden 262 bine düşürüldü. Tarım dışı istihdamdaki artış, ekim ayı için ise 150 bin olarak korundu.

İşsizlik oranı düştü

ABD'de işsizlik oranı ise kasımda 0,2 puan azalarak yüzde 3,7'ye indi. Piyasa beklentilerinin altında gerçekleşen işsizlik oranının bu dönemde ekimde olduğu gibi yüzde 3,9 seviyesinde gerçekleşmesi öngörülüyordu. Ülkedeki işsiz sayısı, kasımda 215 bin kişi azalarak 6 milyon 291 bine geriledi. İş gücüne katılım oranı bu dönemde 0,1 puan artışla yüzde 62,8'e çıktı.

Haftalık ortalama çalışma saati 34,4'e çıkarken, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) dikkatle izlediği ortalama saatlik kazanç, yüzde 0,4 artarak 34,10 dolara yükseldi. Piyasa beklentileri, ortalama saatlik kazancın söz konusu dönemde yüzde 0,3 artması yönündeydi. Maaşlardaki son dört ayın en güçlü artışına işaret eden ortalama saatlik kazanç verisi, ekim ayında yüzde 0,2 artmıştı.