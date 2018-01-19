ABD'den Afrin'le ilgili bir açıklama daha

19 Ocak 2018

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından, Türkiye’nin olası 'Afrin harekatı' ile ilgili bir açıklama daha yapıldı.

Washington’da gazetecilere konuşan ve ismi açıklanmayan bir yetkili, Türkiye’nin operasyonu konusunda sınırlı bilgisi olduğunu söyledikten sonra, “Bu ilk haberlerde görülen türden tehditlerin ve faaliyetlerin bu konularda herhangi bir ilerleme kaydetmemizi sağlayacağını düşünmüyoruz. Askeri bir operasyon, Suriye'nin istikrarına ve Türkiye'nin sınır güvenliği endişelerine hizmet etmez. 'Sınır Güvenliği Gücü' yanlış bir ifadeydi. Bu bir iç güvenlik oluşumudur, Türkiye'ye tehdit değildir." ifadelerini kullandı.

ABD Dışişleri Sözcüsü Heather Nauert ise, olası Afrin operasyonu ile ilgili dün yaptığı açıklamada, "Türkiye'yi böyle bir adım atmamaya çağırıyoruz. Herkesin gözü DEAŞ'ta olmalı." ifadelerini kullanmıştı.

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Kaynak: Reuters