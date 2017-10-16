ABD'den vize için heyet geliyor

16 Ekim 2017

Türkiye ile ABD arasında vize işlemlerinin karşılıklı olarak askıya alınmasının ardından sorunun aşılması amacıyla iki ülkenin diplomatik heyetleri arasında ilk görüşme yarın Ankara'da yapılacak.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, ABD Dışişleri Bakanlığı Avrupa ve Avrasya İşlerinden Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Jonathan Cohen başkanlığındaki bir heyetin bugün Ankara'da olması bekleniyor. Amerikalı heyetin Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Ahmet Muhtar Gün başkanlığındaki Türk heyetiyle vize sorununun aşılmasına yönelik yarın görüşmesi planlanıyor.

İki ülke arasında ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu çalışanı Metin Topuz'un gözaltına alınmasının ardından vize işlemlerinin askıya alınmasından sonra Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, geçen hafta Amerikalı mevkidaşı Rex Tillerson ile telefonda görüşmüştü. ABD'nin Ankara Büyükelçisi John Bass'in de Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Gün ile bu konuyu görüştüğü belirtilmişti.

Bu arada Büyükelçi Bass, ABD'nin Afganistan Büyükelçisi olarak atanması nedeniyle geçen hafta sonu Türkiye'den ayrılacağını açıklamıştı. Bu yüzden ABD'nin Türkiye'deki diplomatik temsilciliğini yeni büyükelçi atanana kadar Büyükelçilik Müsteşarı Philip Kosnett yürütecek.

Kaynak: AA