AB’deki çiftçi isyanına Bulgarlar da katıldı

Avrupa’daki tarım isyanı dalga dalga büyüyor… Alman çiftçilerin hükümetin yayınladığı mevzuatı protesto etmesinin ardından Polonya’daki çiftçiler düşen satış fiyatları ile Ukrayna ürünleriyle mücadeleyi, Fransızlar artan maliyetler ve ağır düzenlemeleri, Portekizliler perakendecileri, Yunanlılar da borçlar ve iklim değişikliğini gerekçe göstererek sokaklara dökülmüştü.

Şimdi onlara Bulgarlar da katıldı. Daha önce küçük protesto gösterileri yapan Bulgar çiftçiler, “Ukrayna’ya para var, tarıma yok” sloganıyla örgütlü bir şekilde başkent Sofya’da trafiği durdurdu.

Artan maliyetler ve düşen gelirlerden şikayetçi olan çiftçiler, Tarım Bakanı Kiril Vatev’in istifasını istedi. Tarımsal Üreticiler Birliği Başkanı Ventsislav Varbanov, hükümetin çiftçilere bir miktar rahatlama sağlamak yerine daha fazla aşırı yük getirdiğinden şikayet etti.

Ukrayna'dan ihraç edilen daha ucuz ürünlere atıfta bulunan Varbanov, "Ukrayna malları üzerimize akın ettiğinden çıkarlarımız korunmadığını, Ukrayna'daki savaş nedeniyle uğradığımız kayıplar için bütçe garantimiz olmadığını da hatırlatayım. Hükümetin bize yarın, gelecek yıl, önümüzdeki 5 yıl içinde ne olacağını anlatmalarını istiyoruz” dedi.

BELÇİKA

Çiftçiler geçen perşembe protestolarını AB'nin kalbine taşıdı; yanan lastiklerden çıkan siyah duman nedeniyle Brüksel'deki sokakları yüzlerce traktörle kapattı. Mesaj alındı: AB'nin yürütme komisyonu, çiftçileri savaş zamanı Ukrayna'sından ihraç edilen daha ucuz ürünlerden koruma ve çiftçilerin çevresel nedenlerden dolayı nadasa bırakmaları gereken bazı arazileri kullanmalarına izin verme planlarını duyurdu.

FRANSA

2024 Yaz Olimpiyatları'na ev sahipliği yapmaya hazırlanan Paris'te, hükümetin 400 milyon eurodan fazla ek mali destek sözü vermesinin ardından çiftçiler barikatları kaldırdı.

İTALYA

Başbakan Giorgia Meloni, çiftçilerin yaşadığı mali zorluklardan AB'nin tarım ve iklim politikalarını sorumlu tuttu. Meloni bu yıl dizel yakıtın tarımda kullanımına yönelik devlet yardımını da genişletti. Çiftçi birlikleri daha uzun vadeli vergi indirimi istiyor.

İSPANYA

Geçen cuma günü çiftçi birliği liderleri ile Tarım Bakanı Luis Plans görüştü. Bir sonuç çıkmadı. Çiftçiler büyük protesto planlıyor.

POLONYA

Ukrayna'dan yapılan ucuz ithalatın etkisi ve AB çevre düzenlemelerine kızgın çiftçilet 9 Şubat’ta bir kez daha Varşova sokaklarına inecek.

YUNANİSTAN

Çiftçiler cuma günü Selanik’te yollara döküldü. Atina, vergi indirimlerini, elektrik fiyatlarında beş aylık indirimi, borç ertelemesini ve Yunanistan'ın orta kesimindeki sel kurtarma fonlarının dağıtımını hızlandırma vaadini içeren yeni bir destek paketini hızla yayınladı.

ALMANYA

Hükümet, tarıma yönelik araç ve yakıt vergisi muafiyetlerini kaldıracaklarını söyledi. Çiftçiler Aralık 2023’te protestolara başladı. Çiftçiler, araç vergisi muafiyeti ve dizel yakıtta vergi indirimi talep etti. Vekiller revize edilen planı cuma onayladı.