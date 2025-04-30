ABD’nin yeni Türkiye Büyükelçisi Thomas Barrack kimdir? Kariyeri, eğitimi, kaç yaşında?

ABD Başkanı Donald Trump tarafından Türkiye Büyükelçiliği görevine aday gösterilen iş insanı Thomas Barrack, Senato Genel Kurulu’nda yapılan iki aşamalı oylamanın ardından 60 “evet” oyuyla resmen göreve atandı. Bu gelişmenin ardından sosyal medyada “Thomas Barrack kimdir, nereli, eğitimi ne?” soruları merak konusu oldu.

Thomas Barrack kimdir?

Thomas J. Barrack, Jr., merkezi Los Angeles’ta bulunan ve dünyanın en büyük özel sermayeli gayrimenkul şirketlerinden biri olan Colony Capital LLC’nin (şu anda Digital Bridge olarak biliniyor) kurucusu, emekli başkanı ve eski CEO’sudur. Şirketin 19 ülkede faaliyetleri bulunmaktadır.

Kariyerine uluslararası bir hukuk firmasında genç bir finans avukatı olarak başlayan Barrack, Suudi Arabistan’da Fluor, Bechtel ve Aramco projelerinde görev aldı. Daha sonra büyük bir gayrimenkul geliştirici olan Dunn International Corporation’ın CEO’su oldu. New York'ta ise E.F. Hutton adlı Wall Street firmasında Kıdemli Başkan Yardımcılığı görevini üstlendi.

Barrack, daha sonra Teksaslı yatırımcı Robert M. Bass adına faaliyet gösteren ana yatırım kuruluşu Robert M. Bass Group’ta ortak olarak görev aldı. 1982 yılında Başkan Ronald Reagan tarafından İçişleri Bakan Yardımcılığı görevine atandı. 2016 yılında ise Başkan Donald Trump tarafından 58. Başkanlık Yemin Töreni Komitesi Başkanı olarak görevlendirildi.

Küresel ölçekte faaliyet yürüten bir şirketin lideri olarak Barrack; Avrupa, Orta Doğu ve Asya’da iş, hükümet, hukuk ve kültürel konularda geniş deneyime sahiptir.

Los Angeles doğumlu olan Thomas Barrack, Katolik Lübnanlı göçmen bir ailenin torunudur. Southern California Üniversitesi’nden lisans (B.A.) ve San Diego Üniversitesi’nden hukuk doktorası (J.D.) derecelerine sahiptir. Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy tarafından verilen Légion d'honneur nişanı ve Pepperdine Üniversitesi’nden fahri hukuk doktorası da dahil olmak üzere birçok ödüle layık görülmüştür.

Kendisi İspanyolca, Fransızca ve Arapça dillerinde bir miktar konuşabilmektedir.